《時來運轉》運彩報報 - 雷霆無懼背靠背 周末可望再添兩勝

雷霆隊保羅喬治(中)持球進攻籃下。（美聯社）

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雷霆目前以17勝8敗接近七成的勝率排名西區第二，事實上他們的開季狀況並不順遂，季初四場比賽全部落敗、看板球星威少(Russell Westbrook)也因傷缺戰八場，究竟是甚麼秘訣讓雷霆可以維持這麼亮眼的戰績呢？

進攻方面威少不再一肩獨攬，繼杜蘭特(Kevin Durant)轉隊後首次看到威少場均出手不到20次，直接受益的隊友喬治(Paul George)以及亞當斯(Steven Adams)雙雙打出生涯最高的24.3分以及15.4分；再來是超強的進攻籃板，雷霆場均可以搶下12.9顆進攻籃板與活塞並列第一，進攻籃板是轉換成得分最直接的方式，外型酷似水行俠的亞當斯一人包辦4.9顆，非常強悍！

防守方面雷霆每一百回合失分分數為101.6排名聯盟第一，交易走安東尼(Carmelo Anthony)之後他們場上沒有一個可以被對手『打點』的球員，威少、喬治以及葛瑞特(Jerami Grant)論身材、體能都在聯盟同位置球員的平均水準之上，如此一來換防或協防均十分容易，造就雷霆如銅牆鐵壁般的防守。

本周六(12/15)11:00雷霆將出征科羅拉多州與西區排名第三的金塊碰頭，金塊傷兵滿營，近三場比賽輸了兩場(對手包括東區倒數的老鷹)，沒有意外雷霆可以輕鬆取得勝利，另外兩軍防守都排名聯盟前五，估計會打出小比分的防守戰。

週日(12/16)10:00雷霆將背靠背回到主場迎戰西區排名第四的快艇，雷霆與快艇實力差距不大，本季兩次交手各勝一場，不畏懼連續出賽的雷霆本季背靠背勝率高達六成七，再加上周日之戰主場優勢加成，推測雷霆很有機會再次受到勝利女神的青睞。

(中時電子報)

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