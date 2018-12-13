《時來運轉》運彩報報 -「雙紅會」紅軍保榜首 紅魔求連勝

2018年12月13日 20:09 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

台灣時間下週一（12/17）凌晨00:00，史上第201次的英超「雙紅會」將在安菲爾德球場上演，「紅軍」利物浦主場迎戰「紅魔」曼聯，聯賽5連勝的利物浦要守住榜首領先地位，上週中止4連不勝的曼聯則要為前4的排名奮力追趕。

雙紅會一直是英格蘭足壇最扣人心弦的傳統大戰，兩隊也是史上贏得冠軍獎盃最多的豪門，曼聯擁有66個冠軍、利物浦則有60個。利物浦在英甲時代橫掃18座聯賽冠軍，曼聯只有7座，但進入英超時代曼聯席捲13次冠軍，而利物浦從未在英超封王。這使得曼聯在聯賽冠軍的次數後來居上，傲視群雄。

前200次雙紅會，曼聯80勝55和65敗領先，只計算聯賽的話也是曼聯68勝47和55敗較佳，近4個賽季曼聯在英超對戰更不落下風，拿下5勝3和的不敗紀錄，利物浦期間唯一贏球是在2015-16賽季的歐洲聯賽16強，紅軍主場2：0獲勝，並以總比分3：1淘汰紅魔晉級。

本季的情況很可能有所不同，利物浦目前打出了隊史最佳開局，13勝3和也超越上週首敗的曼城躍居第一，16輪聯賽只失6球同樣是隊史最佳。總教練克洛普本季在門將和防守中場的位置上重點補強，都獲得了超乎理想的成績。門將阿利森本季已經有10場比賽完封對手，沒有一場比賽被對手攻進1球以上。運動場上常聽到一句話：「進攻贏得比賽，防守贏得冠軍」，利物浦的進攻沒有曼城犀利，進球數甚至不及兵工廠只排名第3，但擁有無比堅固的神盾級防守，絕對是紅軍首嚐英超冠軍滋味的最佳利器。

曼聯本季表現起伏，先發陣容不如利物浦穩定可能是一大原因，除了門將德赫亞先發並踢滿每一場比賽外，中衛斯莫林、防守中場馬蒂奇和普格巴各先發13場，路克蕭和盧卡庫各12場；而紅軍則相對穩定，先發12場或以上的就多達9人。前利物浦名將因斯（Paul Ince）日前在預測「雙紅會」時曾經殘酷的表示，曼聯本季只有德赫亞、普格巴和馬夏爾3名球員的表現能接近利物浦的水平，以雙方目前的狀態而言，紅魔顯然會踢得十分掙扎。

兩隊近4次交手，除了上季曼聯在老特拉福贏2：1以外，其他3場都踢平，包括紅軍兩場在安菲爾德與紅魔踢成0：0，若以本季更上層樓的防守來看，利物浦不失球的機會很大。埃及射手薩拉上週演出帽子戲法，個人10進球追上兵工廠的奧巴梅揚並列第一，他和馬內、佛米諾組成的三叉戟已攻進20球外加8助攻，要同時守住這3人難度太大，估計紅軍小勝1：0或2：0是合理預測。

(中時電子報)