他揭吳寶春風波驚人內幕 背後經紀公司竟是這家綠媒

2018年12月13日 20:09 中時電子報 吳玫穎

唐湘龍、陳鳳馨談吳寶春事件內幕。(影片自1:25開始)

20181211中天新聞 吳寶春陷統獨爭議 韓國瑜：支持本地商家

知名麵包師傅吳寶春因為表態支持九二共識，遭到反中人士不斷攻擊，但資深媒體人唐湘龍今日在廣播節目《正經龍鳳配》直言他可以充分體會這些「碎了一地的深綠獨派玻璃心」，因為4年前吳寶春給他們期待太高，更爆料吳寶春背後其實有一家經紀公司，而這家經紀公司的母公司就是三立電視台。

唐湘龍在節目中直指吳寶春所屬經紀公司三立底下子公司，陳鳳馨也透露幾天前吳寶春事件爆發，她有幾個在影劇圈的朋友都在說：「問三立問三立啊，問三立經紀人啊。」

唐湘龍說，現在回頭去看4年前吳寶春的那篇新聞訊息「不把中國巿場看成全世界 只想把全世界帶來台灣」，在當時反服貿、太陽花學運等政治高度正確的情況下，那個時候誰敢講九二共識、中國台灣等話，除非自找死路，加上當時吳寶春才剛開了高雄總店，放出這篇新聞，當然很爽，所以當時深綠獨派就把吳寶春當成精神象徵。

陳鳳馨認為吳寶春既然有個經紀公司，當然他該說什麼、不該說什麼，當然都是由經紀公司幫他做決定；除了此事外，唐湘龍也點出吳寶春幾年前的想唸EMBA遭拒的新聞，稱當時就有人質疑背後都是「公關公司操作」。

最後唐湘龍也大讚這次吳寶春事件是「超級成功的操作」，因為大陸官媒環球網、人民日報都紛紛出來為吳寶春平反，「等於是北京通令全國吳寶春是我們的人了，你想有哪個人可以在一天一夜之間，讓全國人都知道這個人是我們的人？」

(中時電子報)