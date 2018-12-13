《時來運轉》運彩報報 - 亞投澆熄澳職火 本週兩對戰買小

中職富邦悍將投手林克謙在澳職強盜隊以2.13自責分率名列前茅。（摘自ABL官網）

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中時電子報

三週前澳職甫開季之際，運彩達人曾為文提及觀察本季似乎有比分走小趨勢，進行完約莫月餘賽程，檢視全聯盟投手數據，確實印證了當時的預感方向正確！本週就為彩迷解析箇中原因，也挑出值得鎖定的隊伍。

先從聯盟整體數據的歷年比較看起：本季澳職擴增為8隊，截至目前投手自責分率4.12，是第二屆運彩自2014年開賣五季以來的新低！除了吉隆韓國8.53拖累平均值，剩餘7隊都壓在4.50以內，甚至有4隊是低於3.20的極優質水準！歷年來次低的全聯盟均值4.29出現在2016年球季；而過去五年內，總共也只出現過4支球隊自責分率低於4.00，今年單季就有4隊，因此稱為「投手年」毫不為過。

推究本季投手強勢的原因，則和新球隊加入以及近兩三年來越來越多非澳洲籍選手入盟有關。本季球隊間對戰組合增加，減低了過往熟悉投手的交手頻率，同時必定遇到從未面對的新投手，這兩項因素已使打者增加攻擊對決的難度。而早在此前，實力不差的台灣與日本職棒也都有一線投手利用澳職賽事維持手感；一般而言，這些亞洲投手配球模式變化球比例稍高，對付打者也相對美系風格的澳洲投手更有耐心，當然也會讓習慣直來直往的多數澳籍打者易受引誘出棒形成出局。像是目前投手個人榜上，日職西武齊藤大將以後援為主，仍維持驚人的0自責分率；此外先發型的日職橫濱今永昇太、中職富邦悍將林克謙也都名列前10，足證亞裔投手壓制力對澳職產生的影響。

我們再回到團隊戰績和投手能力的連結來看：前面提及的4支自責分率優質隊伍，依序是：雪梨藍襪(2.58)、墨爾本王牌(2.85)、布里斯本強盜(3.10)與伯斯熱火(3.18)，他們也正是目前兩大分組的前兩席球隊，同時這4隊也在本週前早已快速累積勝場過10，當中又以強盜和王牌團隊打擊力稍差，僅分別有0.238及0.234的團隊打擊率。強盜11月份11場賽事中，開出高達9場總得分低於10分的賽果，12月份迄今則是已賽7場再開4小，小分率高達72%；王牌則兩個月總計打了16場比賽，開出多達12場小分內容，比例更高達75%，顯見這兩隊當前求勝模式就是倚賴強勢的投手封鎖，預估低比數還會不斷出現！

本週澳職賽程，正巧熱火遭遇強盜、王牌交鋒藍襪，各隊為求穩固戰績，勢必端出戰力上最安定的環節迎敵，今年「小」分當道！趁這機會順勢加碼就對了！

(中時電子報)

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