台中足球園區因改選夭折？體育署：計畫沒變

2018年12月13日 20:28 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

立委盧秀燕當選台中市長後，曾表示要將台中巨蛋改回位於北屯區的第14期重劃區興建，引發足壇憂心原訂於該處的台中足球園區是否夭折？體育署長高俊雄繼上周在立院被質詢之後，13日在例行記者會重申相關計畫已審查核定，目前沒有改變，未來也會持續與市府溝通。

「關於台中足球園區是否地點變更，我們尚未接到盧市長正式的通知，」高俊雄說：「這個計畫今年上半年已經審查通過核定，環評進行當中，我們也會與台中市政府持續溝通。」

體育署長高俊雄強調，目前對台中北屯足球園區的規劃並未改變。（李弘斌攝）

體育署在「足球6年計畫」投入24億新台幣於前瞻計畫，預計在全國打造6坐體育園區，其中位於北屯區環中路與榮德路口的「文中小6用地」面積6.9公頃，將打造成有1座6000席觀眾足球場、3座五人制足球場的園區。總經費預估7億5065萬元，其中中央前瞻計畫補助4億4940萬，台中市府自籌3億125萬。

然而盧秀燕當選後，於上月底表示基於交通考量，要將現任市長林佳龍規劃在崇德路與松竹路口上的台中巨蛋，移到北屯的第14期重劃。變成台中巨蛋或許只是換地方蓋，足球園區卻可能胎死腹中的情況。

台中的確有本錢、也需要一個足球園區，體育署競技組長洪志昌13日在例行記者會中，回應台灣足球未來職業化、產業化的方向，就提到木蘭女足聯賽的台中藍鯨隊，是國內目前能結合地方企業參與的範例之一，也有吸引球迷入場的能力。

太原足球場是很適合訓練的人工草皮球場，卻只有簡易看台，台中藍鯨有熱情球迷，無法享受好的觀賽品質。（資料照片／李弘斌攝）

然而，10月20日在台中進行的木蘭總冠軍戰第2回合，台中藍鯨雖於太原足球場舉起冠軍獎盃，但太原足球場是很適合訓練的人工草皮球場，使用率也很高，卻只有簡易看台，觀賽品質不佳，木蘭總冠軍戰現場湧入數百名觀眾，下午還得頂著陽光看球。

台中藍鯨成軍5年，今年完成木蘭聯賽2連霸，不論是戰力或經營模式，都展現產業化的潛力，需要一座合適的比賽球場。北屯園區主球場原本規劃6千席，量體適中。

此外，除了構成藍鯨骨幹的台灣體大女足隊，台體男足也是大專傳統勁旅，加上近兩年高中聯賽均殺入冠軍賽、9月青年盃奪冠的台中惠文高中，近年也成為高中足壇的一方之霸，都值得也需要更好的硬體條件。

(中時電子報)