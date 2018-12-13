棒球》22年生涯走到終點！ 張泰山引退「最後一哩棒球路」

2018年12月13日 20:22 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

經歷22年選手生涯，張泰山決定從球員身份引退，15日將於國立台灣體育運動大學棒球場舉辦引退儀式，除了興農傳奇球星會到場之外，更有星光閃閃的藝人助陣，同時邀請喜愛張泰山的球迷，排他一起走完最後一哩棒球路。

張泰山，出身於台東縣泰源村，1976年生、42歲的張泰山獲獎無數，生涯締造的289支全壘打、1338分打點、1075分得分、2134支安打，在台灣棒球史上有著不可取代的地位。

時間飛逝，從職棒生涯首次出場至今，已經歷22年，張泰山經歷無數個兩好三壞的棒球人生，始終珍惜可打球的機會，努力堅持傳承著棒球經驗，因為有你們，所以張泰山在這條路上無怨無悔，因為有你們，讓張泰山得以一路走到今天。

張泰山卸下球衣的時候已悄悄到來，經紀公司將在15日於台體大棒球場舉辦張泰山的引退儀式，下午5時在球場舉辦草地音樂會。表演藝人將有黑旋風、符瓊音、范逸臣、王宏恩、滅火器、董事長樂團以及閃亮之星棒球隊等人，為了感謝在棒球路上得到的眾多支持與鼓勵，張泰山更誠摯邀請球迷一同參與，陪張泰山走完這最後一哩棒球之路。

WBSC世界棒壘球總會發展委員會主席Angelo Vicini也特地搭機來台參加張泰山的引退儀式，並正式邀請泰山擔任MINI BASEBALL SOFTBALL迷你棒壘球的推廣大使，期許泰山在引退後傳承個人寶貴經驗、以「有趣為根本 FUNdamentals」的理念推廣迷你棒壘球，將棒球運動推廣至更基層，讓更多小朋友能藉此愛上棒球。

(中時電子報)