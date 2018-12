2018年12月13日 20:27 中時電子報 蔡曉婷

17歲小龍女公開出櫃 吳綺莉:不用養女又養孫

成龍19年前出軌與吳綺莉生下「小龍女」吳卓林,近年來成龍對母女倆不聞不問,吳綺莉先前也強調從未拿過成龍給的贍養費,倒是房祖名曾傳私下和吳綺莉母女聯繫,被爆曾找吳卓林吃飯、幫吳綺莉買豪宅,最近吳卓林受訪首度正式回應這些「鄉間傳聞」,澄清自己根本不認識房祖名,「國民好哥哥」的故事完全是子虛烏有。

成龍先前曾在自傳中提到婚外情往事,指事情爆發兩天自己才回家開家庭會議向兒子、老婆致歉,林鳳嬌始終沒說話。而港媒先前曾報導,稱房祖名有回託人轉達想見吳卓林,「雖說不關他的事,但他自覺當年的怨恨要有人化解」,吳卓林便在媽媽朋友家與房祖名見了面,還傳房祖名低調出資幫吳綺莉買進1500萬港幣的豪宅,又幫忙支付吳卓林的學費。

據香港《蘋果日報》報導,對於這齣同父異母兄妹私下相見的傳聞,吳卓林正式澄清根本沒有這件事,她對房祖名的感覺和對成龍一樣,「I don't know you. I don't hate you. I don't love you.」,雙方只是知道彼此存在且有血緣關係的陌生人,僅此而已。

(中時電子報)