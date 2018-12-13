利菁挺柯P卻懂丁守中的煎熬：當年爸爸只差200票！

2018年12月13日 20:27 中時 林淑娟

利菁13日錄中天《麻辣天后傳》前受訪，聊起競選台北市長失利的丁守中驗票失敗一事，雖然她當時挺的對象是柯文哲，但也對丁守中的處境感同身受。她表示，當年自己的父親做了兩屆清水鎮長後轉戰選末屆國大代表，當時民調是第一名，結果黨內希望他配票給其他新人，沒想到最後爸爸竟只差了200票高票落選，從此一蹶不振，所以她說非常了解丁守中的心情，覺得他應該很煎熬。

利菁說，爸爸是很獨立的人，選舉過程中從沒把情緒帶給家人，當時的她已經在台北念大學，爸爸也從未叫她回家助選，後來落選也沒多講什麼，「我們當初就是不懂事的小孩，不懂爸爸的難過。聽到他沒當選，就只是覺得好吧。現在才能感受到他當初可能有多麼不甘心，所以才從此一蹶不振，因為打擊太大了。而且選舉是要花很多錢的，印象中爸爸那次選舉應該就花了3000萬。一生清廉的爸爸把全部家當投下去，卻只差200票！」

但利菁也認為中選會確實有很大的失誤，那天本來是她人生第一次投票，但大排長龍讓她還是沒有投成功，只排了20分鐘就因跟人有約而放棄，「中選會怎麼會不懂？一個題目看一分鐘算聰明、智商高的了，用那麼多否定的否定的再否定題目，大家怎麼會看得懂？一般人都看不懂了，更何況那些阿公、阿嬤。這顯然執政者沒有真心愛你們的支持者！」不過她很開心這次九合一大選中，她屬意的北中高市長候選人都選上了，連她去幫台中三位市議員站台也全都高票當選，命中率百分百，忍不住自誇是「福星」。

聊到鈕承澤涉性侵案，她說：「鈕承澤就是這樣啦，你們還要判他多重？每個人心中都有一把尺！」《麻辣天后傳》裡的「面首」都很年輕，她說自己下了節目連他們電話都不敢留，話不敢聊、眼神也不敢接觸，就怕被說成對他們有意思，「自保很重要！」

對於孫安佐臉書大動作換照片，她認為他應該是悶壞了，「就讓他發洩一下吧。只是放個圖就要入他於罪，這樣也不太對吧」！她覺得看得出來孫安佐本性不是壞小孩，也心疼孫鵬、狄鶯已經「折騰夠了」，我們就寬容一點。至於有人認為孫安佐外型適合進演藝圈，利菁倒是認為他也許更適合當軍事專家名嘴，因為他有深入研究，見解可能會比江中博等名嘴更好。

(中時 )