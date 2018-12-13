土城冷氣工廠1年3起祝融　惡臭蔓延鄰居：很頭痛

新北市土城區永豐路195巷內工廠今晚7時許傳出火警，所幸無人傷亡。（許哲瑗攝）

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新北市土城區永豐路195巷內工廠今晚7時許傳出火警，所幸無人傷亡。（許哲瑗攝）
新北市土城區永豐路195巷工廠今晚7時許傳出火警，所幸無人傷亡。（許哲瑗攝）
新北市土城區永豐路195巷內工廠今晚7時許傳出火警，所幸無人傷亡。（許哲瑗攝）
新北市土城區永豐路195巷內工廠今晚7時許傳出火警，所幸無人傷亡。（許哲瑗攝）

新北市土城區永豐路195巷的工廠今晚7時許傳出火警，附近民眾驚見屋頂冒出陣陣濃煙立即報警，惡臭漫延到金城路上，警消共出動救護車3輛、救災車27輛以及數十名警、義消趕赴現場，目前已撲滅火勢，無人受困。

工廠警衛指出，火災發生時他坐在警衛室內，看見監視器畫面出現消防車，才驚覺工廠後方又失火了，且工廠前方還有數名外勞仍在工作，不清楚火災發生原因。

附近民眾指出，這間工廠負責替日本知名品牌冷氣機代工，製作冷氣金屬外殼，這已經不是第一次失火，今年8月20日半夜才竄出大火，整棟工廠陷入火海，警消漏夜搶救直到隔天清晨才撲滅火勢，上禮拜某天中午工廠又再出冒出濃煙，所幸警消及時到場才未引發火勢，之前的燒毀痕跡都還在，如今又再次發生火災，3次火警雖皆無人傷亡，卻讓附近鄰居十分頭痛，日前曾看過拆除大隊前來勘查，懷疑工廠二、三樓都是違建。

(中時 )

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