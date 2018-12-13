小孩畢旅要4100元嫌貴 網一看「5星級行程」勸：快去

小孩畢旅要4100元嫌貴，網一看「5星級行程」勸：快去！（圖/翻攝自爆怨公社）

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中時電子報

高雄一名媽媽得知小孩國中畢旅3天2夜費用要4100元，雖然小貴但她想說回憶無價，，決定讓孩子去，沒想到家中的「叔叔」卻跳出來阻止，讓她氣得回嗆「有事嗎？」而網友看了行程表後，驚喊「這趟畢旅CP值超高」，著勸媽媽要讓小孩去。

原PO在「爆怨公社」PO出孩子畢旅3天2夜的行程表，第一天前往向山遊客中心、台中國家歌劇院和逢甲夜市，當晚入住新竹煙波大飯店。第二天則去陽明山國家公園、木柵動物園，晚上住宿桃禧航空城酒店。第三天則前往六福村主題遊樂園。

原PO雖覺得行程不是很好，有點緊湊，但這也是小孩國中階段的一個里程，因此決定要自己幫小孩出費用讓他去。但沒想到家中的叔叔認為費用太貴，狂念阻止孩子參加畢旅，惹得原PO不爽抱怨：「費用也是我自己幫小孩出！也沒請你幫忙出！到底是在“靠腰”什麼！連長輩（公公）都說讓小孩去畢業旅行了！你是“叔叔”到底跟人家“話蝦米羞”（意指：湊熱鬧）每次只要有人講到“畢業旅行”就一直在唸！到底有事嗎？」

原PO也表示，她上網查了飯店，發現「真的是費用頗高的住宿」，其他網友看了行程表，也紛紛驚呼「4100好便宜啊！住宿的飯店都是蠻不錯的耶」、「超爽！煙波1晚都不只4100...」、「桃禧耶，高檔飯店貴森森～再加煙波......這是貴族行程平民價了吧！」。

(中時電子報)

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