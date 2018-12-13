綠南市議長決戰 郭信良率眾退席 邱莉莉、郭清華勝出

民進黨經過6小時閉關投票，選出邱莉莉（左）、郭清華（各獲15票）兩人代表民進黨參選台南市議會正、副議長。（程炳璋攝）

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民進黨團新科議員召開甲級動員黨團會議，準備選出民進黨正、副議長候選人，黨團議員會前分兩邊列席，氣氛緊張。（程炳璋攝）
民進黨黨團會議召開前，台南市副議長郭信良（左）進場簽到。（程炳璋攝）

台南市是民進黨在6都議會中，唯一有機會拿下正、副議長的城市，13日關門進行黨內登記並記名投票表決，有意爭取議會龍頭的黨籍議員分派攻防，黨團總召林宜瑾發出甲級動員令，除了林志聰外全員到齊，在郭信良等7位議員退席抗議下，由邱莉莉、郭清華當選正、副議長候選人，25日代表民進黨爭取議會正、副議長。

民進黨在這次9合1選舉中大敗收場，6個直轄市議會中，僅有台南市議會占據多數議員席次，其餘5都幾成國民黨囊中物，民進黨台南市議會黨團在這次台南市議會正、副議長的人選運作上，更加小心謹慎，事前就傳出有邱莉莉、郭清華、郭信良、蔡旺詮與林志聰等議員有意角逐。

這些挑戰議會龍頭的議員背後，更有新潮流與正國會兩大派系暗中推波助瀾，讓議會龍頭對決添加派系內鬥色彩。

經過6個多小時閉門攻防，決定登記記名表決方式，郭信良不滿台南市議會黨團強渡關山，決定即刻強制表決正、副議長，不符中央監督委員召集人的指示，氣得率領陳怡珍、吳通龍、陳秋萍、周麗津、陳碧玉、李偉智退席抗議，揚言不承認會議結果。

林志聰最後一刻趕到投票，並登記參選議長，蔡旺詮登記參選副議長，形成邱莉莉與林志聰對決議長，郭清華與蔡旺詮競逐副議長的2對2組合，最後由6連霸台南市議員的邱莉莉與郭清華各獲15票脫穎而出，代表民進黨角逐台南市議會正、副議長寶座。

以督導召集人身分出席的黃偉哲表示，根據民進黨中央黨部規定，台南市黨團13日選舉結果將交由中常委認定。林宜瑾則強調，25日正、副議長正式投票勢必全員到齊，若黨籍議員跑票，將開除黨籍處分。

邱莉莉表示，剩下10餘天的日子還須考慮國民黨提名人選，將無差別的拜訪各黨團議員，尤其無黨籍議員。

國民黨台南市議會黨團協調正、副議長代表盧崑福表示，國民黨正尋求與無黨籍議員合作，以「最有效的方式」加入台南市議會龍頭寶座之爭，不排除將議長禮讓無黨籍議員，甚至正、副議長兩人都支持無黨籍議員。

(中時 )

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