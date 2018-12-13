影》猛禽鬥天鷹！F-22與A-4的空中追逐戰

2018年12月13日 21:11 中時電子報 江飛宇

對電影「捍衛戰士」(Top Gun)有印象的朋友都會記得，「獨行俠」的F-14雄貓戰機(Tomcat)與A-4天鷹攻擊機(Skyhawk)的訓練空戰，那段情節相當真實，A-4攻擊機如今依然會擔任現役戰機的訓練任務，最近公布的一段影片就看到一場例行的空中戰鬥演練，包括4架F-22「猛禽」(Raptor)和4架F-15「鷲」(Eagle)，而猛禽戰機從4萬呎空域下降到低空時，還要面2架低空飛行的A-4。

F-22與A-4的空戰演練。

噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，美國海軍有一支「侵略者中隊」(Aggressor Squadron)，有著各式各樣性能不同的作戰飛機，比如A-4天鷹式，它其實頗有年紀了，從20世紀50年代就問世登陸天空，它是個非典型的角色，理論上它是一款對地攻擊機，但卻有卓越的機動性能，是低空纏鬥的高手。經過雷達升級與多功能顯示器、雷達警告接收器等改良後，仍然能在現在的天空表現良好。

當然，F-22是超凡的頂級戰機，A-4即使再怎升級，都不會比同時具備匿蹤、大推力、強大雷達的F-22猛禽更具優勢。在這個短片的末尾，F-22已經「擊落」了A-4，在無線電中還留下一句「Good kill」。

(中時電子報)