邵雨薇露腰朱俐靜薄紗 周蕙自嘲醜

周蕙、閻奕格、文慧如、朱俐靜、邵雨薇、李宣榕、有感覺樂團將合力開唱。(寬宏提供)

友善列印
中時

華研國際與寬宏藝術將在明年2月16日聯手打造一場「女力」十足演唱會，集結周蕙、閻奕格、文慧如、朱俐靜、邵雨薇、李宣榕、有感覺樂團合力開唱；13日記者會眾女星火辣拚場，邵雨薇身穿露側腰的紅色禮服甜美現身，李宣榕則穿上低胸平口洋裝，朱俐靜則以削肩短洋裝，露腿又隱約秀事業線，周蕙自嘲：「現場每個人都是女神級，不像我一出道就被說醜。」

除了周蕙和朱俐靜、閻奕格，其他人都是第一次站上台北國際中心舞台，邵雨薇笑說，當初聽到要在TICC開唱當場傻眼，「所有名單出來時想說完蛋了，怎麼辦。」她表示屆時將用一片真心來演出。但演唱會當天，巧撞林俊傑在台北小巨蛋開唱，周蕙樂觀表示：「JJ引吸女生，我們這邊都是男的(歌迷)，演出的訴求不一樣。」

演唱會門票將於12月15日中午12點開賣，購票洽寬宏及全台萊爾富、OK便利商店。此外，朱俐靜與許書豪為「旺旺孝親獎」合唱歌曲〈媽媽和我的相片〉，MV於11日至23日，在中天綜合台13:56、17:56(週日18:56)；中天娛樂台15:55、23:55；中天亞洲台10:56、17:56；中天頻道(北美)10:56、21:56；中旺電視17:56、23:56(週六、日11:56、22:56)；中視經典台 13:56、21:56；中視菁采台 14:56、21:56；中視綜合台 06:56

(中時 )

利菁挺柯P卻懂丁守中的煎熬：當… 金獎導演大膽拍出父親外遇 褓母…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。