邵雨薇露腰朱俐靜薄紗 周蕙自嘲醜

2018年12月13日 21:00 中時 蔡琛儀

華研國際與寬宏藝術將在明年2月16日聯手打造一場「女力」十足演唱會，集結周蕙、閻奕格、文慧如、朱俐靜、邵雨薇、李宣榕、有感覺樂團合力開唱；13日記者會眾女星火辣拚場，邵雨薇身穿露側腰的紅色禮服甜美現身，李宣榕則穿上低胸平口洋裝，朱俐靜則以削肩短洋裝，露腿又隱約秀事業線，周蕙自嘲：「現場每個人都是女神級，不像我一出道就被說醜。」

除了周蕙和朱俐靜、閻奕格，其他人都是第一次站上台北國際中心舞台，邵雨薇笑說，當初聽到要在TICC開唱當場傻眼，「所有名單出來時想說完蛋了，怎麼辦。」她表示屆時將用一片真心來演出。但演唱會當天，巧撞林俊傑在台北小巨蛋開唱，周蕙樂觀表示：「JJ引吸女生，我們這邊都是男的(歌迷)，演出的訴求不一樣。」

演唱會門票將於12月15日中午12點開賣，購票洽寬宏及全台萊爾富、OK便利商店。此外，朱俐靜與許書豪為「旺旺孝親獎」合唱歌曲〈媽媽和我的相片〉，MV於11日至23日，在中天綜合台13:56、17:56(週日18:56)；中天娛樂台15:55、23:55；中天亞洲台10:56、17:56；中天頻道(北美)10:56、21:56；中旺電視17:56、23:56(週六、日11:56、22:56)；中視經典台 13:56、21:56；中視菁采台 14:56、21:56；中視綜合台 06:56

(中時 )