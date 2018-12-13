低溫報到！醫師傳授「暖頸」秘訣

2018年12月13日 21:08 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 中時電子報／編輯、／文

手腳麻、眩暈、頭痛、畏光、耳鳴、胸悶、心悸、喉嚨有異物感、胃食道逆流、失眠……如果你也被這些毛病所困擾，看過醫生、做過檢查也吃了藥，狀況卻還是反覆發作，或許該檢查一下你的頸椎了。

圖／康健雜誌

「頸椎內有脊髓、血管、神經，當頸椎排列不正時，它們就會被壓迫到，導致局部缺血及神經傳導不順暢，」壢新醫院運動醫學科主任林頌凱表示，頸椎兩側的交感神經會影響五官的功能，一旦受到壓迫，就可能會出現頭痛、頭暈、耳鳴、視力模糊、鼻塞、喉嚨有異物感、吞嚥困難等症狀，這樣的患者約佔復健科門診病患的三～四成，且發生年齡有逐年降低的趨勢。

醫生的頸部保暖小祕訣

林頌凱│壢新醫院運動醫學科主任

我自己的脖子不好，所以格外重視頸部的保養。

我一直到當了復健科醫師才知道，自己平常的姿勢其實不正確，長期下來已讓我的頸椎結構改變。5年前，我手麻到不行，檢查發現脖子已有明顯的椎間盤突出；我現在每週都在醫院做針對身體結構及肌肉的運動訓練，也更注意姿勢。

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脖子疼痛時，我會去做腳底按摩，按完當天會很好睡。或者，我也會在洗澡時用稍熱的水沖頸部3～5分鐘，從後頸的風池穴一直沖到後腦勺，有助放鬆頸部肌肉。

由於工作時間很長，睡眠時間不夠，脖子難免還是會痛。不過我發現，脖子不舒服時去睡一覺最有用，比復健和按摩的效果還好，這是我自己的紓緩之道。

潘長傑│長樂中醫診所院長

無論季節，只要直接吹到風都容易生病，這就是為什麼很多人會在夏天感冒，因為又吃冰、又吹冷氣。

我平常也會特別注意，例如我在診間是不吹冷氣的；我跑來跑去又容易流汗，比較累的時候，一吹到風馬上就感冒了。

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大部分男生可能都沒注意脖子容易受寒，男生頭髮短、後頸本來就少一層保護，再吹到冷風可能會不舒服。我騎車時都會用魔術頭巾或比較厚的脖圍包住頸部，以免受到風寒容易生病。

賴佳君│甘露中醫診所院長

預防勝於治療。每到冬天，我一定會戴圍巾、穿有領子的衣服，而且儘量蓄長髮。

我自己有過這樣的經驗：一剪完頭髮就受寒感冒。所以，我除了自己冬天不剪短髮外，也會建議患者把頭髮留著，讓後頸多一層保護。

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穿有領子的衣服保暖也很重要。大部分女生為了好看，都會穿露頸部、露肩膀的衣服，但相對也容易受寒，冬天或在冷氣房時，我不建議這樣穿。

吳明珠│吳明珠中醫診所院長

我平常就很注意頸部保暖，絕對不讓冷氣直接對著脖子吹。

冬天時我會戴口罩保護鼻黏膜，且一定穿有領子的衣服，再搭配一條小小的領巾；比較暖和時領巾可當裝飾配件，覺得冷了就繫起來，不讓寒氣有機會進入體內。

如果要去比較寒冷的地方，擔心受到風寒，可以準備葛根湯。北京冬天溫度-15℃，我以前去念書時什麼藥都沒帶，就只帶了葛根湯，性辛溫，可袪風宣肺、趕走寒氣，對頸背的保養很有幫助。

為了加強血液循環，我天天泡澡，或是用熱水沖後頸，氣血通暢自然可暖身、紓壓。

另外，我也很推薦「毛巾操」。起床換衣服時，我會用身上穿的棉質睡衣或拿一條乾毛巾順勢摩擦一下身體，尤其是背部、頸椎部位，以提高皮膚表面的溫度，這時抹身體乳液的吸收效果也最好。

(中時電子報)