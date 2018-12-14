年逾70歲創業 呂家祖傳燒仙草、紅豆湯飄香

年逾70歲呂老闆退休後經由女兒鼓勵，今年12月在中和區莒光路創立「呂家紅豆湯、燒仙草」。（葉書宏攝）

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年逾70歲呂老闆退休後經由女兒鼓勵，今年12月在中和區莒光路創立「呂家紅豆湯、燒仙草」。（葉書宏攝）

年逾70歲呂老闆退休後經由女兒鼓勵，今年12月在中和區莒光路創立「呂家紅豆湯、燒仙草」，配方來自母親祖傳，燒仙草甘甜回甘，芋圓、地瓜圓、湯圓等配料更是純手工、天天新鮮現做，儘管開幕不到1個月，已成當地不少民眾熱愛的店家之一。

呂老闆從事汽車買賣工作數十年，曾到泰國經商，近來本過著退休生活，但女兒擔心他一人在家沒有事情做，遂鼓勵他再度創業，儘管年逾70歲仍體力十足、精神飽滿，製作過程一點都不馬虎，每個步驟都相當講究。

呂老闆說，本身為桃園客家人，燒仙草搭配祖傳配方熬煮而成，口味濃郁清香，入口後回味無窮，以做給家人品嘗的初心，分享兒時的甜美滋味；燒仙草、芋圓、地瓜圓、湯圓等配料純手工製作。

呂老闆對於原物料相當堅持，選用二級砂糖、屏東特選紅豆，利用大甲芋頭自製芋圓，竹山紅肉地瓜製作地瓜圓，另外，製作食材的用水也相當講究，採用乾淨過濾水衛生安全、無負擔。

呂老闆表示，都自親自熬煮食材、控管品質，因此無法製作琳瑯滿目的配料，目前有芋圓、地瓜圓、湯圓、粉圓、蜜紅豆可供挑選，每碗燒仙草會搭配1小包花生。

謝姓民眾表示，最近冷氣團來襲，冷冷天氣搭配一碗熱騰騰燒仙草，頓時寒意全消，加上老闆親切、熱情，每一口都可以吃到老闆對於食材的堅持與用心，口感相當甘甜回味，相當值得推薦。

店名：呂家紅豆湯、燒仙草

地址：新北市中和區莒光路94號

電話：02- 8952-2958

營業時間：下午5時至9時30分（公休日臉書中公告）

售價：燒仙草40元、任選2種配料45元、綜合50元

(中時 )

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