金獎導演大膽拍出父親外遇 褓母探班揭傷痛「不斷流淚」

艾方索將自己童年和保姆的故事拍成電影。（Netflix提供）

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《羅馬》為艾方索柯朗至今最私密的作品，電影中有90%的故事情節都出自他的童年回憶，更大膽把父親外遇離家、褓母未婚懷孕等真實事件都寫進劇本，向全世界揭開這些往事傷痕，《羅馬》故事聚焦在將他帶大的褓母克萊奧身上，重新帶領觀眾認識這位「他生命中重要的女人」在工作和在私人情感上的所遭遇的艱困與勇氣。

艾方索自曝他的媽媽、褓母、弟弟第一次來探班的時候，正好在拍一場關於母親痛心隱瞞爸爸外遇的關鍵戲，不只母親心裏糾結，褓母同時也懷著害怕被解僱的心情，向母親坦承自己懷孕。而探班那天褓母在監看螢幕前不斷流淚。

原本艾方索擔心是不是因為畫面太寫實，勾起了以前的傷心記憶，但沒想到褓母卻是喃喃自語道：「喔可憐的孩子...」讓導演很是動容，讚嘆道：「她總是時時惦記著孩子，而不是自己，這是多麽美麗的靈魂！」大導與褓母間的可貴情誼，成就了這部讓全世界觀眾都感動不已的溫柔傑作！

從2006年就開始構思《羅馬》，艾方索直到兩年半前才終於提起勇氣處理這部史詩級的作品，108天的拍攝期間沒有一位演員和工作人員拿到劇本，全憑導演向他們描述故事走向和情緒氛圍：「我不只準備12年，這是我用一輩子醞釀而成的，這就是我的人生！我將我過去所學的一切拋棄，只為毫無畏懼地創作！」本片即將在 Netflix 與指定戲院14日上映。

(中時 )

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