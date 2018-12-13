影》體育版「功夫熊貓」？可愛動畫呼籲保存體育文物

2018年12月13日 21:18 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

體育運動文化數位典藏的宣傳動畫頗有功夫熊貓的味道。（嵌入自臉書）

「山爺」（穿山甲）的藏書閣，被「猴棒」（獼猴）、「北鼻」（白鼻心）、「火豹」（雲豹）闖入偷竊，結果全被守護的「牛大」（水牛）給抓了。在這個像是《功夫熊貓》情節的動畫中，要保護書籍的其實是我國珍貴的「體壇菁典」，為體育署去年啟動「體育運動文化數位典藏計畫」，所特地製作的宣傳動畫。

體育運動文化數位典藏計畫徵集五大類文物，包括學校體育、社會體育、運動賽會、奧林匹克活動以及傳統體育，構想將體育運動文化之相關文物和人物加以整理和歸納，並以五行中的金、木、水、火、土作為運動屬性區別，同時萃取5種我國原生動物的特徵習性。

以我國珍貴稀有的「穿山甲-山爺」代表金，穿山甲時常蜷縮成球狀猶如太極圖像，透過傳統武術家的意象作為傳統體育的代表，其他尚有「水牛-牛大」、「獼猴-猴棒」、「白鼻心-北鼻」、「雲豹-火豹」等可愛的角色。民眾只要到體育運動文化數位典藏的官方網站（https://iweb.sa.gov.tw/app/），就可以看到這5隻可愛的動物與相關典藏分類。

體育署長高俊雄強調，台灣體育史擁有近百年的文化，推動數位典藏也是長遠規劃，預計透過逐年專案的執行，以「數位典藏」、「公開展示」、「文化傳承」、「學術研究」、「未來加值應用」五大核心目標，蒐羅全臺珍貴、稀有的運動文化寶藏，希望將文化保存的精神拓展至在地所有體育項目，由此萌芽臺灣體育的新力量。

(中時電子報)