你有便秘困擾嗎？排便次數與心血管疾病死亡率有關

2018年12月13日 21:17 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

你多久大一次便？便秘不只影響腸道健康，腦部、心臟都有可能連帶受損，甚至提高心血管疾病的致死率。

日本東北大學公衆衛生學系教授本藏賢治近期發表了一項囊括45112名參與者的研究，對象是住在宮城縣大崎年齡介於40～79歲的居民。他們以問卷調查的方式了解居民排便的狀況，選項包括1天1次以上、2～3天才1次、每4天才1次。

這項從1994年開始、為期13年的調查發現，這段時間內有2028人因心血管疾病過世。與1天排便1次以上的居民相比，2～3天才排便1次的人，心血管疾病的死亡率高出1.21倍；4天才排便1次的人，死亡率更是高出1.39倍。

心血管疾病當中，死於腦中風的居民，2～3天才排便1次的人比1天排便1次以上的人，多出1.29倍；4天才排便1次的人則是多出1.9倍。

研究人員於是推論，較少的排便次數與心血管疾病的死亡率有關。學者認為，時常需要使盡力氣才能排便，是便祕的重要表徵，這可能會增加人們顱內的壓力，使顱內動脈瘤破裂，因而引起腦中風。

這項刊登於《動脈硬化（Atherosclerosis）》期刊的研究也指出，便祕除了傷害腦部、導致中風外，排便不順暢也可能損及心臟。研究提醒，長期臥床的人要格外注意排便狀況，避免因為便祕而引起心臟及其他心血管疾病，甚至喪命的風險。

不過，期刊也指出，由於研究資料源自於居民的自我陳述，因此並不清楚其中有便秘困擾的受試者，是否有服用藥物，從而影響到心血管的功能，這些居民們是否有其他的健康狀況，如糖尿病、甲狀腺或其他內分泌疾病也不清楚。

至於哪一種型態的便秘對於心血管疾病的致死率最高，目前尚未釐清。

便祕除了被發現與心血管疾病有關，也可能導致腹壓增加，進而使婦女子宮脫垂。

在孩童身上，也有因為長期便祕，引起食慾不振、噁心、體重減輕的狀況，嚴重甚至影響發育。

多吃高纖蔬果、多喝水、多運動、不久坐，謹慎使用含鋁的制酸劑，都有助於預防便祕。

(中時電子報)