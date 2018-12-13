想要Q彈肌膚嗎？ 7大食物助你不鬆垮

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年齡不是皮膚鬆弛的唯一原因，陽光中的紫外線才是頭號敵人。遮陽、防曬之餘，還要加上飲食，才能防鬆垮於未然。

夏季紫外線強烈，容易使體內產生自由基，破壞皮膚的彈性，造成鬆弛。皮膚鬆弛，體態也會鬆垮、沒精神。除了物理性防曬外，你也能透過食物，由內而外增加皮膚的保護力。

1.橄欖油

紫外線是破壞膠原蛋白，使皮膚鬆弛的頭號殺手。法國研究發現，橄欖油中的單元不飽和脂肪酸可以增加皮膚抵抗紫外線的能力，從而抵擋因陽光而產生的皮膚傷害，如鬆弛。

2.鮭魚

鮭魚含有豐富的Omega-3脂肪酸，對皮膚有抗發炎的效果。如果皮膚因為過度的紫外線照射而發炎導致鬆弛產生皺紋，Omega-3能使這些紋路變得較淺，皮膚看來不那麼鬆垮。

3.葵花籽

隨手抓一把就可以輕鬆吃進許多維生素E，增進體內的抗氧化能力，從而不容易受到自由基的傷害，皮膚上的紋路因而變淺，不再鬆弛皺巴巴。

4.胡蘿蔔

胡蘿蔔是類胡蘿蔔素的寶庫，充滿了黃、橘、紅色的植化素，防止細胞受損，避免皮膚被自由基傷害，進而預防鬆弛。南瓜、番茄、地瓜和西瓜也都含有類胡蘿蔔素。

5.柑橘類

柑橘類水果便富含維生素C，一顆橘子就含有32毫克的維生素C。《美國臨床營養學期刊 （American Journal of Clinical Nutrition） 》的研究指出，每天吃1毫克的維生素C就可以減少皺紋的發生達11％；維生素C能啟動膠原蛋白增生，進而修復皮膚。同樣富含維生素Ｃ的食物還有彩椒，及十字花科的蔬菜如花椰菜。

6.亞麻仁油

其中的亞麻油酸屬於多元不飽和脂肪酸，《美國臨床營養學期刊（American Journal of Clinical Nutrition） 》的研究也指出，除了維生素C能減少皺紋產生，每日攝取1克的亞麻油酸，可降低皮膚的乾燥達25％。皮膚不乾燥，就不容易鬆弛。葡萄籽油也是亞麻油酸的來源之一。

7.牡蠣

牡蠣以豐富的鋅和微量元素硒著稱，都是對增加肌膚彈性有益的成分。約85克烹調過後的牡蠣會釋放出達66.8毫克的鋅和33.6微克的硒。鋅和硒可幫助合成彈力素，也有抗氧化的效果，能使皮膚變得Q彈。

(中時電子報)

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文章來源：※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章。

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