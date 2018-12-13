小鐘生日許願盼有伴 自曝空窗3年「尿尿都尿出青蛙了」

2018年12月13日 21:31 中時 林淑娟

《愛玩客分開旅行i Walker The Duo Journey》特別企劃主持群小鐘、鮪魚、李易、顏永烈、賴俊龍、賴東賢、吳鳳、艾美。（三立）

《愛玩客分開旅行i Walker The Duo Journey》特別企劃主持群小鐘、鮪魚、李易、顏永烈、賴俊龍、賴東賢、吳鳳、艾美。（三立）

小鐘、鮪魚。（三立）

李易、顏永烈。（三立）

各台節目在一陣不景氣聲中紛紛喊停，三立《愛玩客》則大做品牌行銷，首度與馬來西亞最大有線電視台Astro跨海合作，製播13集《愛玩客 分開旅行i Walker The Duo Journey》特別企劃節目。主持群小鐘、鮪魚、李易、顏永烈、賴俊龍、賴東賢、吳鳳、艾美13日盛裝出席記者會，與馬來西亞主持群跨海連線視訊通話，大馬歌手林明禎與李佳薇也會代表馬國加入主持陣容。記者會現場還驚喜替即將過47歲生日的小鐘慶生。

被問生日願望時，小鐘有感而發表示，這年紀更是深深體會到身體健康最重要，因為最近不少朋友離世，特別是裕隆集團董事長嚴凱泰辭世的噩耗令他最為震撼。他回憶2015年時曾幫裕隆集團主持尾牙，「嚴凱泰真的是非常棒的老闆，上台講話時，和其他老闆不一樣，他是問員工福利好不好？有沒有吃飽？就像朋友般對話。」那是他有史以來主持最輕鬆的一場尾牙，因為嚴凱泰很喜歡唱歌，後半場都是他和老婆在唱歌，結果活動結束後，嚴凱泰還親自包了紅包給他、謝謝他的主持，「厚厚的一包，接近我當天的酬勞！他真的是很大方的一個人，沒在吝嗇的！」。

雖然體會到身體健康最重要，但小鐘坦言不大敢去做健康檢查，只能保持運動，因為有點害怕面對現實。生日願望就是希望身體健康、想要找個伴，不過有個伴雖然很重要，但如果沒有遇到好的對象，還不如一個人輕鬆自在，他感嘆現在好的女生不多，經常愈認識就愈覺得不太好，所以常勸人認識沒有很久就快結婚吧。

他不諱言不少女生看上他的好像都是錢，他說其實他只對自己節省，對家人、女友都滿大方的，吃飯一定是他請客埋單，但有些女生就會常暗示「這個東西很不錯」，他就只好裝傻說「真的不錯」，寧可把錢花在吃和旅遊上。他坦言感情空窗已經快三年了，還自嘲：「尿尿都尿出青蛙了，現在尿尿比較慢一點，會卡到。」笑翻在場所有人。

顏永烈曾是《食尚玩家》主持群，今年八月加入《愛玩客》陣容，因《食尚玩家》原型態停播改版，工作團隊也遭資遣，小鐘虧他「有內線」，顏永烈解釋說其實是誤打誤撞，他年初就離開了，當時是因為想演戲，常和出外景時間無法配合。他感嘆這是發展得太快，他跟莎莎、浩角翔起他們聊過，知道他們也都是被動狀態，後來才知道回不去了，連工作人員也被資遣，所以他們也很傻眼。

他直言歡迎《食尚玩家》班底來《愛玩客》，馬上被眾人逼問「是要擠掉誰？」他趕緊解釋，是指幕後工作人員啦，他確實有在幫忙牽線，「發生這件事也不是他們願意的，工作人員都有底子、素質也不錯，我們剛好要擴編、有空缺就可以讓他們發揮！」小鐘開玩笑說：「乾脆OS也可以找阿松來配一下！」李易也笑說，潮牌界流行聯名，最近他和顏永烈主持的風格就有點像《食尚玩家聯名愛玩客》！

顏永烈還透露，他出《食尚玩家》最後一個環島計劃時，到了屏東東龍宮，這座廟宇最有名的就是打屁股，需要打屁股表示運不好，「他們幾乎全都要打屁股， 只有我一個人不用被打，大家還嘲笑我沒救了，當時我也決定年後要離開」，沒想到事隔近一年，當時的工作夥伴現在都沒了工作。

在《愛玩客 分開旅行i Walker The Duo Journey》特別企劃中，顏永烈與林明禎搭檔，李易吃醋酸說這次唯一不開心的就是看他們一起主持，顏永烈也爆料林明禎在採訪棺材板創始的一位老奶奶時，聽她說話竟然哭了。小鐘表示自己完全投入《愛玩客》主持後才發現自己好紅，走在香港街頭都覺得自己好像周杰倫，因為好多人都看過他主持。吳鳳這次去澎湖出外景，還帶著女兒一起前往，他說：「因為我老婆在坐月子！」幸好有製作人幫忙照顧小孩，才能讓他順利工作。

(中時 )