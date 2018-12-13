日核電廠輸出計畫日趨嚴峻

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《讀賣新聞》報導，日本的核能發電廠輸出計畫日趨嚴峻，受到東京電力公司福島第1核電廠核災的影響，核電廠為強化安全措施而成本大增，使進軍英國、土耳其的計畫受阻。日本國內核電廠重啟計畫延宕，政府原打算利用出口到海外以維持核電的技術和人才，此一核能策略如今可能被迫重新評估。

日立製作所原計劃在英國中西部的安格爾西島建兩座核電廠，2020年代前半啟用，但因強化安全對策，使總事業費增加至逾3兆日圓。日立原打算找日本企業出資但籌資不順，加上英國脫歐後，梅伊首相的政權營運困難，與英國政府的賣電價格談判難有進展。

三菱重工業計劃在土耳其蓋核電廠，原定2023年啟用，但因增加安全對策使總事業費從2兆數千億日圓漲到5兆日圓，使土耳其難以接受。三菱重工的社長宮永俊一表示，雖已提案但土耳其方面還在評估，目前只能等對方回應。日本核電輸出至英、土的計畫若受挫，日本也將被迫重新審視核能策略。

此外，福島第2核電廠2011年3月11日發生東日本大震災時，遭到高9公尺的海嘯襲擊，核子反應爐一度喪失冷卻功能，東京電力今年6月已決定廢爐。

核電廠位於海拔4公尺高的海水熱交換器廠房內，至今仍留著當時受害的慘狀，一整排生鏽的機器，地板上還有海嘯帶進的沙石，離地面2.5公尺高的監視器還掛著乾燥的海帶，監視器兩側的燈具內部還有似海嘯留下的海水。

日本原子能規制委員會表示，今後若發生似南海海溝巨型地震的前兆之大地震時，依核電廠的位置而定，即使尚未出現任何狀況，仍可依據相關法令要求核電廠停機以策安全。

(中時 )

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