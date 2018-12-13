蔡淑臻、黃騰浩飆演技 泰格豪雅好表情

2018年12月13日 21:56 中時 陶福媛

蔡淑臻和黃騰浩在公視大戲《靈佔》攜手演出，如今兩人進棚拍攝泰格豪雅（TAG Heuer）時尚專題，分別配戴泰格豪雅Carrera Heuer 01 Aston Martin計時碼表和Link Lady Bella Hadid聯名鑽表，展現天王天后的氣勢。（JOJ PHOTO攝，服裝提供Bottega Venenta和Giorgio Armani）

蔡淑臻和黃騰浩在公視大戲《靈佔》攜手演出，如今兩人進棚拍攝泰格豪雅（TAG Heuer）時尚專題，分別配戴泰格豪雅Carrera Heuer 01 Aston Martin計時碼表和Link Lady Bella Hadid聯名鑽表，展現天王天后的氣勢。（JOJ PHOTO攝，服裝提供Bottega Venenta和Giorgio Armani）

泰格豪雅Carrera Heuer 01 Aston Martin 聯名計時碼表，21萬2000元。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅Formula 1 Lady女表，表圈鑲鑽，6萬7300元。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅Carrera Heuer-02 X藤原浩Fragment聯名計時腕表，可搭黑灰相間NATO表帶和黑色鱷魚皮表帶，26萬5800元。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅Carrera Heuer-02 X藤原浩Fragment聯名計時腕表，可搭黑灰相間NATO表帶和黑色鱷魚皮表帶，26萬5800元。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅Carrera Heuer-02T陀飛輪計時碼表，碳材質款式，58萬5500元。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅Link Lady Bella Hadid聯名鑽表，19萬5200元。（TAG Heuer提供）

蔡淑臻和黃騰浩最近在公視年度大戲《靈佔》攜手演出，黃騰浩收起萬人迷的陽光笑容，刻意滿臉鬍渣、頂著一頭亂髮，帶有些許的頹廢，蔡淑臻更是不惜扮醜，臉上有刀疤，還是個瘸子，很難與昔日走在伸展台上的美豔名模聯想在一起。

「為了戲好，我什麼都可以犧牲！」蔡淑臻笑說，只要有好劇本，不要說扮醜，就算是全裸上陣的床戲她也願意嘗試，「如果是李安的《色戒》，男主角又是梁朝偉，我願意像湯唯一樣全裸上陣！」不過話一說完，似乎有些後悔，連忙再補上一句：「但，還是要看一下劇本啦！」

這回蔡淑臻為了挑戰中下階層母親的角色，不僅臉上有刀疤、用秀髮遮住臉龐，還因為拍戲時筋膜炎舊疾發作，和導演要求加碼為角色添加「瘸子」的元素，走路時一跛一跛的，更加完美詮釋在社會底層為生活掙扎的單親媽媽角色。

蔡淑臻整個人豁出去，倒是經紀人十分不忍，看到劇照時忍不住嘀咕「怎麼把淑臻的臉拍得這麼圓」，讓蔡淑臻忍不住大笑：「我都不怕毀容了，還擔心臉圓？」

男主角黃騰浩則是第一次參與公視新創電影的演出，在戲中飾演曾經風光的刑警，因為失誤被調到檔案室的涼缺，因自責和罪惡感而自我放逐，帶有一些頹廢，與他在之前偶像劇中高富帥的「極品男友」形象大不相同。

這次黃騰浩和蔡淑臻受邀進棚拍攝本報的泰格豪雅 (TAG Heuer)時尚專題，分別以Bottega Venenta帥氣正裝和亞曼尼（Giorgio Armani）粉橘色褲裝，佩戴泰格豪雅最新黑色系表款，帥氣破表。

黃騰浩佩戴的是泰格豪雅（TAG Heuer）與Aston Martin賽車合作的特別版Carrera Heuer 01 Aston Martin計時碼表，黑色陶瓷表圈上刻有Aston Martin字樣和測速儀。蔡淑臻則佩戴泰格豪雅與名模Bella Hadid合作設計的Link Lady Bella Hadid聯名鑽表，鑽石在黑色陶瓷表殼的襯托下更加耀眼奪目，十分吸睛。

(中時 )