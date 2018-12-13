蔡淑臻、黃騰浩飆演技 泰格豪雅好表情

蔡淑臻和黃騰浩最近在公視年度大戲《靈佔》攜手演出，黃騰浩收起萬人迷的陽光笑容，刻意滿臉鬍渣、頂著一頭亂髮，帶有些許的頹廢，蔡淑臻更是不惜扮醜，臉上有刀疤，還是個瘸子，很難與昔日走在伸展台上的美豔名模聯想在一起。
「為了戲好，我什麼都可以犧牲！」蔡淑臻笑說，只要有好劇本，不要說扮醜，就算是全裸上陣的床戲她也願意嘗試，「如果是李安的《色戒》，男主角又是梁朝偉，我願意像湯唯一樣全裸上陣！」不過話一說完，似乎有些後悔，連忙再補上一句：「但，還是要看一下劇本啦！」
這回蔡淑臻為了挑戰中下階層母親的角色，不僅臉上有刀疤、用秀髮遮住臉龐，還因為拍戲時筋膜炎舊疾發作，和導演要求加碼為角色添加「瘸子」的元素，走路時一跛一跛的，更加完美詮釋在社會底層為生活掙扎的單親媽媽角色。
蔡淑臻整個人豁出去，倒是經紀人十分不忍，看到劇照時忍不住嘀咕「怎麼把淑臻的臉拍得這麼圓」，讓蔡淑臻忍不住大笑：「我都不怕毀容了，還擔心臉圓？」
男主角黃騰浩則是第一次參與公視新創電影的演出，在戲中飾演曾經風光的刑警，因為失誤被調到檔案室的涼缺，因自責和罪惡感而自我放逐，帶有一些頹廢，與他在之前偶像劇中高富帥的「極品男友」形象大不相同。
這次黃騰浩和蔡淑臻受邀進棚拍攝本報的泰格豪雅 (TAG Heuer)時尚專題，分別以Bottega Venenta帥氣正裝和亞曼尼（Giorgio Armani）粉橘色褲裝，佩戴泰格豪雅最新黑色系表款，帥氣破表。
黃騰浩佩戴的是泰格豪雅（TAG Heuer）與Aston Martin賽車合作的特別版Carrera Heuer 01 Aston Martin計時碼表，黑色陶瓷表圈上刻有Aston Martin字樣和測速儀。蔡淑臻則佩戴泰格豪雅與名模Bella Hadid合作設計的Link Lady Bella Hadid聯名鑽表，鑽石在黑色陶瓷表殼的襯托下更加耀眼奪目，十分吸睛。
(中時 )