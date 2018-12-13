陳庭妮、楊潔玫婆媳變情敵 三度合作都為男人鬧不合

2018年12月13日 21:55 中時 林淑娟

陳庭妮劇中單戀庹宗華。（歐銻銻娛樂）

楊潔玫飾演庹宗華前妻。（歐銻銻娛樂）

陳庭妮在歐銻銻娛樂自製劇《種菜女神》劇中被村民們視為女神，是耘海村裡的精神領袖，大小事全都由她一人包辦處理，肩負重擔的她，最依賴庹宗華所飾演的源叔，甚至將源叔視為初戀都不自知，直到源叔前妻麗裕(楊潔玫飾演)回到村莊，女人敏感的第六感讓楊潔玫對陳庭妮充滿防備與敵意，看到庹宗華與楊潔玫夫妻和樂，陳庭妮初嘗失戀滋味，卻只有敏感的劉以豪發現，陪伴她走過失戀的時光，兩人的情感也逐漸升溫。

陳庭妮與楊潔玫三度合作，陳庭妮笑說：「我們每次都為了男人鬧不合，前兩次是婆媳問題，這次變情敵。」

陳庭妮在《種菜女神》劇中因為幼年失怙，將對父親的情感轉移到好友李千那的父親庹宗華身上，現實生活中的陳庭妮表示自己一直都是比較喜歡大叔，有隱性的戀父情結，陳庭妮說：「我一直很喜歡稍微年長者，覺得他們講話談吐成熟，比較有內涵。」這次劇中暗戀庹宗華，合作前很緊張，不知道他是不是嚴肅的前輩，到花蓮見面後，疑慮全部消失，覺得庹宗華溫暖、好笑又幽默，陳庭妮說：「到後來庹哥都把我當小女兒照顧，即使殺青了，我也常常會想他。」

至於三度合作都是對立角色的楊潔玫，陳庭妮說：「雖然戲裡三次都因為男人不合，但其實我們私下很合耶。」前兩次合作陳庭妮跟楊潔玫是婆媳戰爭；這次在《種菜女神》中卻變成了情敵，楊潔玫察覺陳庭妮對庹宗華的情感，明裡暗地想讓陳庭妮知難而退，讓陳庭妮暗自傷心，但也因此與陪她療傷的劉以豪感情逐漸升溫。陳庭妮表示雖然楊潔玫在劇中與大家格格不入；但戲外的楊潔玫卻非常貼心，每次從台北下花蓮拍攝，都會帶上好吃的點心，看天氣熱大家吃不下飯，還自己炒了小魚辣椒，讓陳庭妮讚不絕口。

《種菜女神》12/16(日)下午一點將在板橋大遠百米蘭廣場舉辦粉絲見面會，劇中主要演員陳庭妮、李千那、徐鈞浩及安乙蕎將與粉絲同樂，活動現場也將送出演員親手種的「耘海米」、桌曆、海報等周邊，歡迎粉絲踴躍前往參加。

(中時 )