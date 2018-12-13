揭密蘇俄搖滾年代！導演拍到一半被抓走 遭軟禁「至今無下文」

2018年12月13日 21:56 中時 徐桐炘

導演Kirill-SEREBRENNIKOV於家中軟禁照。鏡象影業提供

獲選為2018坎城影展正式競賽片俄羅斯電影《夏》，今公布中文預告，描述八十年代蘇俄政權下的列寧格勒搖滾俱樂部，一群擁有理想抱負的年輕搖滾歌手，在成名前勇敢衝撞共產體制，唱出他們心中想要的歌。這部電影同時也帶出了蘇俄傳奇樂隊〈KINO〉韓裔主唱維克多崔鮮為人知的年少時代，看他在遇見音樂伯樂後，到他首次成名後站在舞台上的歷程。

不過導演基里爾賽勒布倫尼科目前命運多舛，他不顧俄國保守勢力的反對下，在劇院公演一齣真實同志芭蕾舞者投誠美國所改編的舞台劇，之後在拍攝電影接近尾聲時，卻被國家以莫須有罪名給強行軟禁，導致在坎城影展世界首映時無法參加。

俄國電影圈及這部電影所有演員則大聲疾呼，希望政府當局能夠釋放導演，甚至在坎城紅毯上全體劇組戴上印有導演肖像的胸章，讓全世界都能正視這場莫須有迫害事件，卻到至今仍無任何下文。這也跟導演所期許要以音樂借古諷今，看裏頭青年們歌頌搖滾卻被共青團毆打成招，卻也想要用理想和抱負以音樂衝撞時代的反叛精神不謀而合。

基里爾賽勒布倫尼科在《夏》用許多經典搖滾名曲致敬那美好年代，彷彿坐上時光機般，讓全世界觀眾了解到他們用歌聲嘶吼著不被政治所禁錮的靈魂。該片在坎城影展放映之後，被各大媒體盛讚是今年坎城所有片子中最棒的音樂電影，榮膺最佳電影原聲帶大獎，也被法國權威雜誌電影筆記獲選為今年度十大電影。

(中時 )