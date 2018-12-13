財產又不能解凍了 婦聯會將提司法救濟

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婦聯會財產解凍案，13日遭最高行政法院自為裁定，改裁駁回婦聯會停止執行申請，385億元資產被凍結確定。對此婦聯會稱將提司法救濟，並向黨產會申請慈惠專案動支。

婦聯會表示：對最高行的裁定感到非常遺憾，因為本案黨產會以解凍後婦聯會可能「將379億財產提領處分殆盡」等荒謬理由抗告，最高行政法院竟在將黨產會的抗告狀送達予婦聯會的第二天，即已火速廢棄原台北高等行政法院的裁定，並駁回婦聯會停止黨產會處分執行的聲請，完全沒有給予婦聯會就審期間及提出答辯的機會，明顯違反憲法正當法律程序，故將依法提起準再審及向大法官聲請釋憲等司法救濟。

至於在解凍期間，由常委會審核通過之慈恵工作，包含屏東員警死亡慰問，台北市清寒學生助學金，以及服務宜蘭地區老人、全省新住民、各縣市街友之團體所提出的歲末愛心專案等，都將面臨無法執行而停擺的命運。婦聯會將在最短期間向黨產會提出申請動支，希黨產會能發揮人溺己溺人飢己飢的大愛，恵予通過。

黨產會則表示，黨產會抗告成功，對於婦聯會申請許可處分案件將視需要依法恢復審議。

黨產會還稱，另就國民黨不當取得其舊中央黨部土地及原地上建物物且已移轉他人之追徵案，黨產會追徵金額為新臺幣11.3億元，13日臺北高等行政法院發布新聞稿表示裁定停止執行，黨產會將於收到裁定書後視所述理由，決定是否提出抗告。

(中時 )

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