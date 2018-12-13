膽小慎入！他曝軍中這張鋁床 被下令永久封存

膽小慎入！他曝軍中這張鋁床，被下令永久封存。（圖/翻攝自北極星說故事 臉書）

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中時電子報

鬼故事來了！曾擔任陸軍542旅長的備役少將于北辰在臉書分享，回憶下湖機械化師有一名班長夜跑猝逝，但奇怪的是，後進袍澤睡他的鋁床竟夜夜被叫起外出夢遊跑五千公尺，因此搞得後進袍澤無論全身洗得再香，隔天起床後卻全身汗臭味，還因此被取外號叫「臭豆腐」。于北辰因此下令將鋁床拆除送入儲藏室加以封存，永不得再使用。

于北辰在臉書「北極星說故事」分享故事，以「封存的鋁床」為題，道出一則部隊鬼故事。于北辰回憶，在下湖機械化師服務的歲月，單位裡還真有一位體味特別重的戰士，外號叫「臭豆腐」，因為無論全身洗得再香，隔天起床後全身就如同跑完五千公尺般「汗流浹背」，所以特殊的汗臭味，就伴隨他一整天。

于北辰說，「我這個做長官的，實在不忍他受人嘲笑，追問他為何每晚都『汗流浹背』？他的答覆著實讓我嚇了一跳！」

臭豆腐說:「每次熟睡後，夢中就會出現一位身著運動短褲的班長，每天邀他一起跑五千公尺，但是始終只看見背影，因為總是追不上他的速度」。

于北辰聽他這麼一說，突然全身打了個寒顫！因為在一次夜間查鋪時，突然發現第二班陳班長無故未到，他直覺大事不妙，向上級回報後，趕緊循營區道路搜索尋人，陳班長早已不省人事，經送醫後仍然急救無效！往生了」。于北辰說：「我不敢將真相告訴『臭豆腐』，只是利用檢查內務之際，偷偷掀開床頭的名條，下面蓋著舊名條正是陳○○班長！難怪「臭豆腐」天天受邀跑步！」

於是于北辰立即派組床公差，以床板變形為由，將鋁床拆除送入儲藏室，重新組了一組鋁床，提供「臭豆腐」使用，並在心中默默祈禱，告訴陳班長:「跑步訓練交給我來要求，兄弟您的任務達成了，一路好走！」

隔天「臭豆腐」一早起來，身上的汗臭味消失了，因為晚上沒有再夢到班長了，所以一早起床不再汗流浹背。于北辰說，關於那張鋁床，他特地在床板上貼了一張告示，「床板結構不良，請勿使用」，並列入主官交接事項，永久管制。

(中時電子報)

文章來源：北極星說故事 FB

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