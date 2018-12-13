71歲影后挑戰生平「最難角色」 有望以《愛．欺》問鼎奧斯卡

葛倫克蘿絲精湛演技替新片贏得17項國際大獎入圍肯定。（威視提供）

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美國演員工會獎公佈本年度入圍名單，金獎影后葛倫克蘿絲（Glenn Close）再度為她所主演的電影《愛．欺》獲得最佳女主角提名，至今已是葛倫克蘿絲為該片贏得的第17項入圍與得獎肯定，他在新片葛倫克蘿絲飾演一位知名作家身旁堅毅沉靜的妻子，爐火純青的演技將一個平凡妻子的角色展現地淋漓盡致。

葛倫克蘿絲坦承：「這可能是我遇過最困難的角色之一」，而耗時十四年，最終完成的作品也令她感動表示：「儘管對故事如此熟悉，在我觀看電影時，依然可以深刻感受到內心的強大的窒息與緊繃感。」

擁有3座東尼獎、2座金球獎、1座外百老匯舞台獎、3座艾美獎、以及1座美國演員工會獎的葛倫克蘿絲早已是影展常勝軍，精湛演技卻總是與奧斯卡擦肩而過，6度與影后擦肩而過的葛倫克蘿絲，如今再度以《愛．欺》獲得全球媒體壓倒性好評，可望為她迎來第7次奧斯卡影后入圍。

改編自同名暢銷小說，由瑞典導演比悠恩朗吉（Björn Runge）執導，金獎影后葛倫克蘿絲、坎城影帝強納森布萊斯攜手主演《愛．欺》(The Wife)，兩位演技派巨星大銀幕飆演技，詮釋一對結縭四十年的恩愛老夫妻，葛倫克蘿絲不同以往潑辣、精明幹練的女強人形象，演出一位為愛犧牲奉獻，安靜站在男人背後的女人。該片將於2月15日上映。

(中時 )

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