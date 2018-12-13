香港、高雄國際發明展 普台研發團隊雙雙摘金

2018年12月13日 22:22 中時電子報 台中訊

普台高中生參加「2018香港創新科技國際發明展」勇奪3金、2銀、2特別獎。

普台高中生參加「2018香港創新科技國際發明展」勇奪3金、2銀、2特別獎。

普台高中生摘下「2018高雄KIDE國際發明暨設計展」金牌。(左起黃楷維、林錦樑、覃昭雅、陳又綺、陳遠誌)

南投縣私立普台高中23位高中生參加「2018香港創新科技國際發明展」，於台灣時間7日傳回捷報，榮獲3面金牌、2面銀牌、2項特別獎佳績！參加「2018高雄KIDE國際發明暨設計展」的5位同學也光榮奪金，為台爭光！

此次香港創新科技國際發明展，共有來自日本、美國、泰國、俄羅斯、馬來西亞、埃及等共12國好手參賽，近百件作品參展，台灣拿下最多面的大會特別獎，總成績第一名。

由普台高中林琦淵、陳明心、徐子問、范晟暐、黃亞希、劉丞翔所設計的「原子筆保護結構」，透過改變筆的形狀及加裝按鈕，以解決原子筆掉落時斷水的窘狀，榮獲一金一特別獎，現場許多廠商對此發明深感興趣，紛紛表達簽約意願！同樣榮獲金牌的還有林琦淵、劉丞翔、洪偉哲、姚沛欣、高承浩、鐘勝寬所發明的「投射式紅綠燈」，期盼能有效減少交通事故的發生，喚醒低頭族過馬路時的注意力。「集灰重製粉筆結構」也為台灣摘下一金，研發團隊陳苡文、葉柏熙、洪偉哲、楊惇亞、林尚揚表示，回收資源再利用，用心觀察也能在生活中發現創意亮點。

此外，林哲陞、崔芸甄、袁德昀、吳重誼所構想的「電動紗窗清潔機」以及由姜百炫、劉傳薪、黃楷崴、趙靖宇、陳定鍇所設計的「雙面自動清潔黑板」以快速清潔、省時省力為訴求，雙雙榮獲銀牌，「電動紗窗清潔機」更贏得大會特別獎殊榮。

緊接著，12月7日至9日在高雄舉辦的「2018高雄KIDE國際發明暨設計展」，普台高中覃昭雅、林錦樑、陳又綺、黃楷維、陳遠誌同學以「矽藻土氣氛燈」榮獲金牌。覃昭雅表示，在實驗課時發現磁攪拌杯很難清洗，於是發明一個分離式的攪拌器，並在上方放置具有高孔隙率的矽藻土溶液，經由光的折射與反射在溶液表面產生特殊效果，讓攪拌器既方便又美觀。

普台高中校長林秋惠指出，同學們近四年在馬來西亞、日本、香港、烏克蘭等國際發明展頻頻奏捷，證明本校師生創作發明實力堅強，兼顧學術理論與創意，在國際場合中也能以流利的英語直接與評審及廠商介紹，還幫他校隊伍翻譯，真正展現外語強、心量大的特質，學子們優異的表現為普台教學成果寫下歷史新頁！

(中時電子報)