吳可熙勇闖好萊塢新片受關注 《瘋狂亞洲富豪》監製相見聊這些！

吳可熙聽《瘋狂亞洲富豪》監製聊起近年為亞裔題材奮鬥的歷程。（吳可熙提供）

友善列印
中時

演員吳可熙曾以《再見瓦城》入圍金馬獎最佳女主角，近日加入美國知名經紀團隊CAA，正在位於洛杉磯的CAA本部開會，預計停留當地2個禮拜，「主要是來見美國這邊的經紀人，了解這邊的產業體系，還有公司安排我見了很多知名製片人以及選角導演。」包含《瘋狂亞洲富豪》、《摩天大樓》、《美麗境界》和《Vox Lux》監製製片，以及《樂來越愛你》選角導演，大家除了對她的個人背景感到好奇，也對她剛拍完的《灼人秘密》極感興趣。

根據美媒《綜藝》報導，吳可熙自編自演新片《灼人秘密》探討影視圈的性騷擾事件，她飾演即使離開娛樂圈，仍無法逃脫一連串蹂躪的女演員，在導演鈕承澤涉嫌性侵之後，由女明星親自撰寫的業內秘辛想必將掀起一波話題，不過她表示：「電影有啟發自#Me Too運動沒錯，但劇情走向不一定是那個方向 ，還要看剪接。」

每天搭著Uber至各製作公司開3、4個會，吳可熙在會議間發現，好萊塢現在相當鼓勵女性創作者，「他們對於女性題材和女性創作者非常感興趣。」她與監製約翰潘諾迪（John Penotti）見面時，對方表示過去想拍攝亞裔題材卻苦無方法，但近年白人之外的電影終於受重視，才終於能拍出全球大賣的《瘋狂亞洲富豪》。

能在沒有經紀人的陪伴下，獨自向各大製片公司推薦、介紹自己，是因吳可熙早已做好勇闖好萊塢的準備，「之前曾經連續一年每天都上網2小時和英語老師，用Skype一對一上課，從沒停過，後來為準備拍新片才停下來。」去年還赴紐約上一個月的表演課，面對各種文化差異，她笑說：「每天都在吸收新的想法，很棒！」

(中時 )

71歲影后挑戰生平「最難角色」 … 網友驚呆！「亞洲最美」NaNa久違…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。