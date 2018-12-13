吳可熙勇闖好萊塢新片受關注 《瘋狂亞洲富豪》監製相見聊這些！

2018年12月13日 22:41 中時 徐桐炘

演員吳可熙曾以《再見瓦城》入圍金馬獎最佳女主角，近日加入美國知名經紀團隊CAA，正在位於洛杉磯的CAA本部開會，預計停留當地2個禮拜，「主要是來見美國這邊的經紀人，了解這邊的產業體系，還有公司安排我見了很多知名製片人以及選角導演。」包含《瘋狂亞洲富豪》、《摩天大樓》、《美麗境界》和《Vox Lux》監製製片，以及《樂來越愛你》選角導演，大家除了對她的個人背景感到好奇，也對她剛拍完的《灼人秘密》極感興趣。

根據美媒《綜藝》報導，吳可熙自編自演新片《灼人秘密》探討影視圈的性騷擾事件，她飾演即使離開娛樂圈，仍無法逃脫一連串蹂躪的女演員，在導演鈕承澤涉嫌性侵之後，由女明星親自撰寫的業內秘辛想必將掀起一波話題，不過她表示：「電影有啟發自#Me Too運動沒錯，但劇情走向不一定是那個方向 ，還要看剪接。」

每天搭著Uber至各製作公司開3、4個會，吳可熙在會議間發現，好萊塢現在相當鼓勵女性創作者，「他們對於女性題材和女性創作者非常感興趣。」她與監製約翰潘諾迪（John Penotti）見面時，對方表示過去想拍攝亞裔題材卻苦無方法，但近年白人之外的電影終於受重視，才終於能拍出全球大賣的《瘋狂亞洲富豪》。

能在沒有經紀人的陪伴下，獨自向各大製片公司推薦、介紹自己，是因吳可熙早已做好勇闖好萊塢的準備，「之前曾經連續一年每天都上網2小時和英語老師，用Skype一對一上課，從沒停過，後來為準備拍新片才停下來。」去年還赴紐約上一個月的表演課，面對各種文化差異，她笑說：「每天都在吸收新的想法，很棒！」

(中時 )