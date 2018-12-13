陸11歲男童心情不好偷開車兜風　被攔下說和開玩具車差不多

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旺報
孫曜樟

大陸浙江臨海市一名周先生日前慌張的向當地交警部門報案，說「兒子把我的汽車開走了，請幫忙尋找，他才11歲」，員警接獲報案立即出勤根據車號尋找，最終在頭門港經濟開發區濱海第一大道北洋七路鎖定了這輛別克轎車的位置，員警趕到將他攔下，周童說「最近作業很多，學習壓力大，就是心情不好，開車去兜兜風。第一次上路感覺就像開玩具車一樣」。

警方調查，周先生是在日前6點多準備送兒子去學校時，因天冷遂交待兒子在門口等，他進去穿件外套，不料，他出來發現兒子不在了，桌上的車鑰匙、停在門口的車也不見了，於是周先生趕緊報案。

頭門港交警中隊民警羅永祥立即帶隊出勤，並透過天網系統查詢車輛軌跡。7時26分，交警值班室發現周先生的車出現在頭門港經濟開發區濱海第一大道北洋七路，羅永祥等趕到後鎖定了這輛別克轎車的位置，警車行駛上前，按警笛示意前車靠邊停車，但男孩沒停車，反而加大油門行駛。為穩住他的情緒，以免發生意外，警車保持安全距離緊跟著。約1分鐘後，男孩主動靠邊停車。

員警隨後將周童帶回，在交警中隊，讀小五的周童說出偷開轎車的原因是，「最近作業很多，學習壓力大，爸媽每天只知道送我上學、接我放學，也不管我開不開心。我就是心情不好，開車去兜兜風」。

周童說，這是他第一次開車上路，先前爸爸曾給他買過電動玩具車，學會了踩油門、刹車，平時也常觀察爸爸開車，這次開車上路感覺和開玩具車差不多啦……。

由於周童的行為在大陸已構成未取得機動車駕駛證駕駛機動車，因未滿14周歲，員警對其進行了教育，不予行政處罰，並責令家長嚴加管教。

(旺報 )

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