跌破眼鏡 民進黨中生代跨派系共推卓榮泰選主席

2018年12月13日 23:03 中時電子報 曾薏蘋 、 甘嘉雯

桃園市長鄭文燦晚間近11點，在臉書上po文，「這是民主進步黨最困難的時刻，也是最需要承擔責任的時刻！」推薦中生代的大師兄-卓榮泰是最適合黨主席的人選，由鄭文燦 、林佳龍、潘孟安、林智堅、黃偉哲、翁章梁、陳其邁 共同署名，並在14下午2點，將陪同卓榮泰至民主進步黨中央黨部登記參選黨主席。

聲明全文如下：

中生代謙卑反省、共同承擔責任

這是民主進步黨最困難的時刻，也是最需要承擔責任的時刻！

作為黨內中生代的我們，除了謙卑反省，我們更將共同扛起責任，和全黨一起迎接挑戰，走出困局。

經過共同的討論，我們認為面對眼前的挑戰，民主進步黨需要一位堅定無私的專職黨主席，能夠全心投入黨的改造與革新，並且爭取台灣社會更大的信任，而我們中生代的大師兄-卓榮泰是最適合的人選。

卓榮泰有完整的政治歷練，從地方到中央，從國會到行政，每一個崗位上，他都使命必達，扮演好每個角色。特別是他的個性謙和無私，能夠在各種不同意見當中，協調折衝，整合出最大的共識與力量，這是他足以扛起黨主席重責大任的特質。

我們共同推薦卓榮泰來擔任民主進步黨主席！

承擔黨的未來，不能只靠黨主席。我們每一個人也都會共同扛起責任，無論在地方、中央，不分黨務、政務，也沒有派系分野，我們都將在新任黨主席的領導下，共同承擔，絕不推辭，站好自己的戰鬥位置，為黨打拼。用一個全新、團結，並且充滿活力的團隊，回應民意的期盼，迎接未來的每一項挑戰。

鄭文燦 林佳龍 潘孟安 林智堅 黃偉哲 翁章梁 陳其邁

2018年12月13日

(中時電子報)