歧視輪椅族？ 她搭公車 司機卻以「全車不想等妳」拒載

2018年12月13日 23:07 中時電子報 柯毓庭

知名廣告導演范可欽今（１３日）下午在南港搭乘公車時，因為緊急剎車造成肋骨斷２根並緊急送醫，相關意外也延伸輪椅族的外出問題。一位江小姐便表示，日前欲搭公車，卻遭司機以「全車乘客都不能等」為由拒載；另一名輪椅族凱哥（化名）也常被公車司機無視。

據《中央社》報導，一名江小姐日前去逛賣場後欲搭公車回家，她在候車亭候車，公車到站後位置因無法放斜坡板讓她上車，她欲下到路面準備上車時，卻看到司機已發動車輛，並對她廣播：「全車乘客一致性意見不能等妳」後便駛車離去。

江小姐表示，她為了這班車已等了半小時，被拒載後只好再花半小時等下一班。她愈想愈氣，覺得司機如此對待身障者，甚至說是全車意見，在車上發起投票行為讓人存疑。

據報導，另一名輪椅族凱哥受訪亦表示，有次去屏東墾丁玩，等了１小時的公車後卻被司機無視，他客訴後司機還辯稱「沒看到輪椅族要上車」。凱哥表示，由於身障者上下車需用斜坡板，有些司機不想多花時間、精力，就乾脆「當作沒看到」。

凱哥說，公車司機服務的順序也應調整，有些司機會請站立民眾先上車，但如遇人很多致車滿的狀況，就跟障礙者說「麻煩搭下一班」，讓障礙者陷入一直等車的窘境。

衛福部社會及家庭署副署長祝健芳晚間受訪則回應，交通部投入很多資源推廣低底盤公車、無障礙計程車等，做了很多努力。但有時候關鍵是出在「人心」，台灣是很緊張的地方，分秒必爭，或司機可能有業績壓力，就忽略對障礙者應有同理心並提供協助。

(中時電子報)