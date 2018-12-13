新市公共托育家園成立 提供南科區家長幼托服務

2018年12月13日 23:51 中時 李其樺

台南市政府社會局委託繡愛希望教育關懷協會，在去年剛完工啟用的新市區三里聯合活動中心2樓成立公共托育家園，13日上午舉行開幕儀式，也是台南市第6處公共托育家園，未來將提供大南科區家長優質托育幼兒資源。

台南市副市長張紹源表示，截至今年10月底台南0至2歲幼兒有2萬6486人，台南市積極推動公共托育家園政策，今年要在關廟、官田、柳營、新市、善化、麻豆、安南、佳里等區設置8處家園，目前安南、柳營、關廟、官田及麻豆已設置完成，新市為第6處，社會局將陸續在佳里、善化等兩區開辦，達到社福區域平衡的目標。

新市區長譚乃澄指出，三里聯合活動中心位處新市及南科的交界處，交通非常便利，除了公共托育家園啟用，未來也將規畫社區關懷據點、集會場所、藝文展覽室、才藝中心等，達到老幼共托模式，既滿足長輩陪伴需要，也提供在地家長托育服務。

社會局長劉淑惠表示，新市區公共托育家園目前可收托12名幼兒，收托時間為周一至周五早上上午7點半至下午5點半，每名幼童每月托育費用1萬元，一般家庭的家長可再申請托育補助3000元，因此家長每月僅需負擔7000元的費用，具褔利身份的家長（中低或低收）僅需負擔3000至5000元托育費用。

(中時 )