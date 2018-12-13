美國革命功勳艦「好人理察號」 終於在英國海域發現

2018年12月13日 23:33 中時電子報 江飛宇

美國最早的戰艦之一，以及將成為一系列傑出同名軍艦的開始「好人理察號」(USS Bonhomme Richard)風帆軍艦，終於在英國海域被發現，這艘船參與的是美國獨立戰爭期間最重要的福蘭伯勒角海戰(Battle of Flamborough Head)，並且取得勝利。

大眾機械(popular mechanics)報導，好人理察號是由時年32歲的約翰·保羅·瓊斯艦長(John Paul Jones)指揮，他在這場海戰中表現了極大的勇氣與海戰戰術，這位勇猛的艦長在作戰最困難的時刻，仍然以「我還沒開始戰鬥呢!」(I have not yet begun to fight!)來鼓勵屬下繼續作戰，逼使他的英國對手選擇屈服，他成為美國第一位海戰英雄，也被譽為美國海軍之父。

美國獨立戰爭期間，北美十三殖民地得到法國大量的援助，而法國的幫助非常實質，直接派出海軍和地面部隊，也供應剛草創的美國海軍一些風帆軍艦。

美國海軍之父約翰保羅瓊斯。(圖/Weapons and Warfare)

供應給美國的其中一艘軍艦是是前商船「拉·杜·杜拉斯號」(Duc De Duras)，全長46公尺；全寛12公尺。它原本是法國東印度公司所有，當公司收歸國家以後，杜拉斯號被移交給法國海軍，之後就轉交給美國大陸海軍，而接管這艦軍艦就是約翰保羅瓊斯。

瓊斯艦長把這艘風帆船加了重武裝，兩舷各裝了20門舷砲，總共用40門，並且給賦與了專屬於美國海軍的新名字-好人理察號。這個名字的典故來自美國駐法國大使班傑明‧富蘭克林(Benjamin Franklin)所用的化名，那是另一個精彩的故事。

1779年9月23日，瓊斯所率領的3艘船組成的艦隊(好人理察號戰艦、復仇者護衛艦，與一艘法國的巴拉斯號，但巴拉斯號在一場風暴中受損，成了破船)，在斯卡巴勒附近的福蘭伯勒角遇到了英國的運輸艦隊，英國艦隊中有2艘火力強力也更堅固的風帆軍艦塞拉比斯號(HMS Serapis)和 斯卡伯勒女爵號 (HMS Countess of Scarborough)，雖然這兩艘英國軍艦在性能上都比好人理察號來的強，但瓊斯仍毫不猶豫地選擇戰鬥。

這場戰鬥對瓊斯相當不利，復仇者號太小，而巴拉斯號太破，真正有戰鬥力的只有他自己的旗艦好人理察號。而且他的海戰對手英國海軍的理察．皮爾森勳爵(Sir Richard Pearson)也是一名作戰經驗豐富的名將。

戰鬥的初期，好人理察號與塞拉比斯號都用自己的一側舷砲互相轟擊，雖然好人理察號的單側有20門砲，但塞拉比斯更多，達到40門。在經過半小時的轟擊後，好人理察號的一側已經破爛不堪，瓊斯知道再堅持下去沒有勝算，打算採取「接舷戰」(也就是設法與敵艦接觸，用水兵白刃戰決勝負)，但塞拉比斯號皮爾森勳爵當然知道瓊斯的意圖，靈活的避過好人理察的撞擊，好人理察號受損的愈來愈嚴重，於是皮爾森勳爵帶話給瓊斯「閣下是不是該投降了?」結果瓊斯的回應是：「我還沒開始戰鬥呢!」

在海戰4小時後，夜色已低沉，能見度大減，使得塞拉比斯操艦出了失誤，艦首撞上了好人理察的艦艉，帆具與繩索糾結成一團，瓊斯見機不可失，立即發動接舷戰，在之後的2小時，艦砲、人員、火槍不斷互轟，最終好人理察號的9磅砲擊毀了塞拉比斯的主桅，皮爾森勳爵決定投降。

History Brief: John Paul Jones

但是好人理察號的受損更嚴重，剩下的艦員雖然努力搶救，但這艘贏得海戰勝利的軍艦還是沉沒了，瓊斯最後是將指揮部移到已屬於他的敵艦塞拉比斯號上。

由於海戰時間很長，而且戰鬥持續到晚間，好人理察號的最終沉沒點難以確定，所以多年來，搜索人員一直沒有找到它。然而英國約克郡郵報報導，海事考古公司梅林地洞公司(Merlin Burrows)認為他們找到了好人理察號。負責人布魯斯布萊克朋( Bruce Blackburn)說：「好人理察號在約克郡外海離岸邊不遠處，可以走上當地懸崖俯視它，看看陰影的輪廓。」不過他沒有說明具體的地點。

雖然沉船位於英國水域，但根據美國2004年通過的「沉船軍事法」，內文規定「美國海軍在世界各地所沉沒的艦艇，不管時間過了多久，都是美國的財產，未經美國海軍許可，不得受到干擾。」

在這海戰之後，「好人理察」與「約翰保羅瓊斯」都是美國海軍的重要名字，也都是一段段精彩的歷史。比如二戰期間，艾塞克斯級航空母艦CV-31就叫好人理察號，它參與過沖繩島海戰，也經歷日本投降儀式。之後它經過現代化改裝，又接連參與韓戰和越戰。最新的好人理察號是黃蜂級兩棲攻擊艦LHD-6，母港在聖地牙哥。

艾塞克斯級好人理察號CVA-31，這是經過現代化改裝後的，改造成斜向甲板，可停降噴射機。(圖/history.navy.mil)

現役的好人理察號LHD-6，黃蜂級兩棲攻擊艦。(圖/pixabay)

現役的約翰保羅瓊斯號，它相當出名，是科幻電影「超級戰艦」的主角艦之一。(圖/美國海軍)

而冠上「約翰保羅瓊斯號」之名的軍艦有兩艘，一艘是史普魯恩斯級驅逐艦DD-932，現役的約翰保羅瓊斯號則是伯克級神盾驅逐艦DDG-53，它現在是美國海軍測試標準3型與6型飛彈的主要載台，與它有關的新聞相當多。

(中時電子報)