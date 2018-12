美國革命功勳艦「好人理察號」 終於在英國海域發現

2018年12月13日 23:33 中時電子報 江飛宇

美國最早的戰艦之一,以及將成為一系列傑出同名軍艦的開始「好人理察號」(USS Bonhomme Richard)風帆軍艦,終於在英國海域被發現,這艘船參與的是美國獨立戰爭期間最重要的福蘭伯勒角海戰(Battle of Flamborough Head),並且取得勝利。

大眾機械(popular mechanics)報導,好人理察號是由時年32歲的約翰·保羅·瓊斯艦長(John Paul Jones)指揮,他在這場海戰中表現了極大的勇氣與海戰戰術,這位勇猛的艦長在作戰最困難的時刻,仍然以「我還沒開始戰鬥呢!」(I have not yet begun to fight!)來鼓勵屬下繼續作戰,逼使他的英國對手選擇屈服,他成為美國第一位海戰英雄,也被譽為美國海軍之父。

美國獨立戰爭期間,北美十三殖民地得到法國大量的援助,而法國的幫助非常實質,直接派出海軍和地面部隊,也供應剛草創的美國海軍一些風帆軍艦。

美國海軍之父約翰保羅瓊斯。(圖/Weapons and Warfare)

供應給美國的其中一艘軍艦是是前商船「拉·杜·杜拉斯號」(Duc De Duras),全長46公尺;全寛12公尺。它原本是法國東印度公司所有,當公司收歸國家以後,杜拉斯號被移交給法國海軍,之後就轉交給美國大陸海軍,而接管這艦軍艦就是約翰保羅瓊斯。

瓊斯艦長把這艘風帆船加了重武裝,兩舷各裝了20門舷砲,總共用40門,並且給賦與了專屬於美國海軍的新名字-好人理察號。這個名字的典故來自美國駐法國大使班傑明‧富蘭克林(Benjamin Franklin)所用的化名,那是另一個精彩的故事。

1779年9月23日,瓊斯所率領的3艘船組成的艦隊(好人理察號戰艦、復仇者護衛艦,與一艘法國的巴拉斯號,但巴拉斯號在一場風暴中受損,成了破船),在斯卡巴勒附近的福蘭伯勒角遇到了英國的運輸艦隊,英國艦隊中有2艘火力強力也更堅固的風帆軍艦塞拉比斯號(HMS Serapis)和 斯卡伯勒女爵號 (HMS Countess of Scarborough),雖然這兩艘英國軍艦在性能上都比好人理察號來的強,但瓊斯仍毫不猶豫地選擇戰鬥。

這場戰鬥對瓊斯相當不利,復仇者號太小,而巴拉斯號太破,真正有戰鬥力的只有他自己的旗艦好人理察號。而且他的海戰對手英國海軍的理察.皮爾森勳爵(Sir Richard Pearson)也是一名作戰經驗豐富的名將。

戰鬥的初期,好人理察號與塞拉比斯號都用自己的一側舷砲互相轟擊,雖然好人理察號的單側有20門砲,但塞拉比斯更多,達到40門。在經過半小時的轟擊後,好人理察號的一側已經破爛不堪,瓊斯知道再堅持下去沒有勝算,打算採取「接舷戰」(也就是設法與敵艦接觸,用水兵白刃戰決勝負),但塞拉比斯號皮爾森勳爵當然知道瓊斯的意圖,靈活的避過好人理察的撞擊,好人理察號受損的愈來愈嚴重,於是皮爾森勳爵帶話給瓊斯「閣下是不是該投降了?」結果瓊斯的回應是:「我還沒開始戰鬥呢!」

在海戰4小時後,夜色已低沉,能見度大減,使得塞拉比斯操艦出了失誤,艦首撞上了好人理察的艦艉,帆具與繩索糾結成一團,瓊斯見機不可失,立即發動接舷戰,在之後的2小時,艦砲、人員、火槍不斷互轟,最終好人理察號的9磅砲擊毀了塞拉比斯的主桅,皮爾森勳爵決定投降。

History Brief: John Paul Jones

但是好人理察號的受損更嚴重,剩下的艦員雖然努力搶救,但這艘贏得海戰勝利的軍艦還是沉沒了,瓊斯最後是將指揮部移到已屬於他的敵艦塞拉比斯號上。

由於海戰時間很長,而且戰鬥持續到晚間,好人理察號的最終沉沒點難以確定,所以多年來,搜索人員一直沒有找到它。然而英國約克郡郵報報導,海事考古公司梅林地洞公司(Merlin Burrows)認為他們找到了好人理察號。負責人布魯斯布萊克朋( Bruce Blackburn)說:「好人理察號在約克郡外海離岸邊不遠處,可以走上當地懸崖俯視它,看看陰影的輪廓。」不過他沒有說明具體的地點。

雖然沉船位於英國水域,但根據美國2004年通過的「沉船軍事法」,內文規定「美國海軍在世界各地所沉沒的艦艇,不管時間過了多久,都是美國的財產,未經美國海軍許可,不得受到干擾。」

在這海戰之後,「好人理察」與「約翰保羅瓊斯」都是美國海軍的重要名字,也都是一段段精彩的歷史。比如二戰期間,艾塞克斯級航空母艦CV-31就叫好人理察號,它參與過沖繩島海戰,也經歷日本投降儀式。之後它經過現代化改裝,又接連參與韓戰和越戰。最新的好人理察號是黃蜂級兩棲攻擊艦LHD-6,母港在聖地牙哥。

艾塞克斯級好人理察號CVA-31,這是經過現代化改裝後的,改造成斜向甲板,可停降噴射機。(圖/history.navy.mil)

現役的好人理察號LHD-6,黃蜂級兩棲攻擊艦。(圖/pixabay)

現役的約翰保羅瓊斯號,它相當出名,是科幻電影「超級戰艦」的主角艦之一。(圖/美國海軍)

而冠上「約翰保羅瓊斯號」之名的軍艦有兩艘,一艘是史普魯恩斯級驅逐艦DD-932,現役的約翰保羅瓊斯號則是伯克級神盾驅逐艦DDG-53,它現在是美國海軍測試標準3型與6型飛彈的主要載台,與它有關的新聞相當多。

(中時電子報)