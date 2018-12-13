張信哲晉身暢銷作家 出書賣破1.5萬本

2018年12月13日 23:33 中時 蔡琛儀

張信哲明年四月將二度攻蛋。（潮水音樂提供）

張信哲甫風光宣布明年4月二度攻蛋，又傳來好消息，他的書《字私》在博客來2018年度百大暢銷榜「中文書生活風格類」排名第41名，也是榜內有關藝人的書中唯一的文字書；他也將在16日前往三亞參加「海南島國際電影節」，於「青年電影B計畫發布盛典」中擔任創投大使，為電影新銳們盡一份心力，張信哲表示：「很開心，希望可以挖掘出更多優秀的電影人和青年導演！」

張信哲對《字私》賣破15000本，並擠進年度排行榜，他自謙：「我不是專業作家，對此佳績我感到很意外，非常感謝！」由於一時興起，將長年奔波路途時，隨手寫在紙上的心情書箋，集結成冊，發展成圖文書，沒想到大受歡迎，張信哲說：「一切的東西都需要慢慢的累積，而《字私》積累了我十幾年的生活和做唱片的心得，對我來說，也是關於人生的紀念。」關於新作品，張信哲說一切隨緣，自己雖然在旅行時會留下紀錄、走巡演時也會隨手寫下文字，但如果要推出新作，「就要制定方向，然後開始找靈感喔！」

對於即將前進「海南島國際電影節」，張信哲回想跟很多電影都有合作，希望接下來能開創更多機會，因此義無反顧投入，擔任創投大使，是否也想出演電影，他則笑說：「對演電影沒有強求，畢竟自己是歌手出身，但是若真要演出，會希望反差性大的，最好可以顛覆情歌王子的角色。」也因此電影的邀約一直都有，但因為大多要飾演歌手本身、或不是他感興趣的角色，所以近年都沒成局，「但是如果有好的劇本、更有個性的角色，並且在音樂上有新的搭配，那我會很有興趣參與！」

此外，張信哲「未來式」演唱會將於4月6日晚上於台北小巨蛋舉行，購票洽寬宏。

(中時 )