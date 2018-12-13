韓國瑜：北農單純又快樂美好 一輩子不會忘記

2018年12月13日 23:41 中時電子報 丁世傑

韓國瑜12月13日晚間直播。（圖／取自韓國瑜臉書頁）

韓國瑜13日臉書開直播說，有朋友問他過去在北農工作情況，韓國瑜說，飲水思源，他是從菜市場出來的，為了感念北農時光，就職第一天，會睡在菜市場，就是高雄果菜運銷公司（十全市場），凌晨3點起床，看看市場夥伴。

韓國瑜今天穿北農制服，在北農報導之前，蔬菜都不認識，上班很緊張，且失業很長時間，很珍惜北農工作，睡在菜市場4年半，一點不苦，看到工作同仁，很開心。

韓國瑜說，北農是小公司，現在點點滴滴變成大氣旋，全台灣都知道北農。北農最重要就是公平公正公開，農民心血透過包裝運輸，送到北農，希望有好價格。北農拍賣抽1.5％手續費，承銷人來買也抽1.5％。他到高雄也接觸很多農民，抱怨聲不斷。高雄主要是水果，還有畜農、漁民朋友。韓說他希望包括中草藥的朋友，以後都有好價格，農友再辛苦也忍受。

韓國瑜感性表示，以後當市長，不會常講北農，因為要往前看，今天是小編希望講講北農，很感謝北農，一輩子都不會忘，單純又快樂，生命中最美好的一段。希望年輕朋友，如果要務農

是可以有生命力、可以持久的，因為人民要吃東西的，農為國本！

韓國瑜友感謝台灣農友，還有感謝北農600位拍賣員兄弟，他在外面受風吹雨打，一直沒忘記北農這些兄弟姊妹，還有台北市長郝龍斌、農委會主委陳保基、任用他的台灣省農會總幹事張永成。

(中時電子報)