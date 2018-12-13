菲國、以色列大使來訪 韓國瑜：釋訊號 高雄有搞頭

2018年12月13日 23:44 中時 柯宗緯

準高雄市長韓國瑜13日深夜近11點開直播，他身穿4年半北農時期制服POLO衫亮相，分享昔日在北農點滴。他也向網友報告好消息，近日菲律賓、以色列大使相繼來訪，釋出一個訊號「高雄欣欣向榮，有搞頭」，他們有意與高雄在青年創業、教育等領域合作，未來將有阿拉伯聯合大公國、新加坡等大使將來訪，高雄敞開雙臂迎接。

韓國瑜直播最高觀看人次3.2萬人同步收看，他再次承諾當選第一晚會睡在十全果菜市場，當晚9點多會到場與攤販博感情，凌晨3點多會起床慰問、關心拍賣員、攤商。

他提到，近來請市議員陳麗娜偕農會到新加坡爭取訂單，如果一切順利，農產品第一站外銷可望與新加坡合作。過兩天，市議員黃紹庭也要與農會去馬來西亞與當地大型超市談合作，全世界都在看高雄，願意下訂單，未來農民可以過好日子，但爭取外銷訂單將控制在3成，確保內銷價格不會高漲。

他表示，政府應讓農民得到合理價格，未來除了北農拍賣價外，也可透過高雄果菜運銷公司拍賣價格，提供全省農民參考標準，兼顧農民、消費者、果菜公司利益，未來他會用心去做，自己對農漁民朋友有絕對責任。

他透露，近來以色列、菲律賓派遣大使前來，可看見一個訊息，「感覺高雄有點欣欣向榮，衝刺經濟，非常有搞頭及發展，所以就來了」。菲律賓希望在青年朋友、教育等方面加強合作，未來有機會會回訪。

他說，以色列是全世界做生意敏感度最高的猶太人，大使提出未來在青年創業、水資源處理、垃圾處理、教育等方面有合作空間。他希望未來高雄銀行也能成為青年創業搖籃，預計明年5月拜訪以色列。

距離就職典禮只剩10來天，他說，選上後心情平靜，沒一絲一毫喜悅，感覺千斤萬擔都在肩膀，高雄人膽子大願意把票投給韓國瑜代表一分期待，心理壓力巨大，做不好怎麼跟市民交代，希望 280萬市民作後盾，他所求心安理得，能做多少算多少，一定會大幹一場報答大家，沒有私心只會全力往前衝，帶領高雄衝向燦爛、亮麗未來。

(中時 )