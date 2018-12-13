五月天瑪莎一句話 家家變身安潔莉納裘莉

家家明年將推出新專輯，搶先獻上睽違兩年的新作品，將1993年歐陽菲菲的歌曲〈擁抱〉。（相信提供）

友善列印
中時
家家明年將推出新專輯，搶先獻上睽違兩年的新作品，將1993年歐陽菲菲的歌曲〈擁抱〉。（相信提供）

家家明年將推出新專輯，搶先獻上睽違兩年的新作品，將1993年歐陽菲菲的歌曲〈擁抱〉，由號稱「音樂上最懂她的男人」五月天瑪莎操刀，該曲講述囚困在關係裡的第三者，想愛卻得不到的心酸與惆悵，但瑪莎的操刀下，原本苦情〈擁抱〉也轉化為一首充滿希望的「自我和解之歌」，瑪莎特地對家家說道：「妳想像自己是安潔莉納裘莉，因自信而散發著魅力，連布萊德彼特也為妳著迷。」

家家興奮說，小時候就在電視和廣播上聽過這首歌，更記得第一次聽到的時候，就覺得「哇！也太潮了吧！」更讓她印象深刻的，就是當時歐陽菲菲不論是曲風到造型，就是時尚的尖端，旋律也非常的好記且好聽，「即便過了25年後，現在還是覺得這首歌很流行。」

〈擁抱〉單曲MV請到多次受邀亞洲、歐美展出的新銳動畫導演陳青琳擔綱製作，配合歌曲輕快的旋律，導演刻意選擇詼諧的表達方式，以人類偏愛貓咪的貓奴天性，比喻人世間充斥的不對等關係。MV中男孩對貓咪有著深深的癡情，連貓咪身上的細菌也甘之如飴地往肚裡吞，卻被貓咪以遊戲人間、收穫各式情書也一尾掃掉的遊戲態度深深傷害。故事最終，男孩一舉剪斷了這段糾纏不清的關係，向螢幕前的觀眾送上大大的飛吻，象徵重獲新生。〈擁抱〉將在14日數位上架，MV也同步首播。

(中時 )

張信哲晉身暢銷作家 出書賣破1.5…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。