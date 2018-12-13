五月天瑪莎一句話 家家變身安潔莉納裘莉

2018年12月13日 23:42 中時 蔡琛儀

家家明年將推出新專輯，搶先獻上睽違兩年的新作品，將1993年歐陽菲菲的歌曲〈擁抱〉。（相信提供）

家家明年將推出新專輯，搶先獻上睽違兩年的新作品，將1993年歐陽菲菲的歌曲〈擁抱〉，由號稱「音樂上最懂她的男人」五月天瑪莎操刀，該曲講述囚困在關係裡的第三者，想愛卻得不到的心酸與惆悵，但瑪莎的操刀下，原本苦情〈擁抱〉也轉化為一首充滿希望的「自我和解之歌」，瑪莎特地對家家說道：「妳想像自己是安潔莉納裘莉，因自信而散發著魅力，連布萊德彼特也為妳著迷。」

家家興奮說，小時候就在電視和廣播上聽過這首歌，更記得第一次聽到的時候，就覺得「哇！也太潮了吧！」更讓她印象深刻的，就是當時歐陽菲菲不論是曲風到造型，就是時尚的尖端，旋律也非常的好記且好聽，「即便過了25年後，現在還是覺得這首歌很流行。」

〈擁抱〉單曲MV請到多次受邀亞洲、歐美展出的新銳動畫導演陳青琳擔綱製作，配合歌曲輕快的旋律，導演刻意選擇詼諧的表達方式，以人類偏愛貓咪的貓奴天性，比喻人世間充斥的不對等關係。MV中男孩對貓咪有著深深的癡情，連貓咪身上的細菌也甘之如飴地往肚裡吞，卻被貓咪以遊戲人間、收穫各式情書也一尾掃掉的遊戲態度深深傷害。故事最終，男孩一舉剪斷了這段糾纏不清的關係，向螢幕前的觀眾送上大大的飛吻，象徵重獲新生。〈擁抱〉將在14日數位上架，MV也同步首播。

(中時 )