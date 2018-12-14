重現侏儸紀！他家砂巨蜥會站立睥睨群倫

2018年12月14日 07:34 中時 吳敏菁

寵物達人黃敬祥飼養的砂巨蜥還會站立起來，睥睨全倫的樣子，讓人看得都拜倒。（黃敬祥提供）

寵物達人黃敬祥，砂巨蜥養到150公分，經常帶他到公園曬太陽。（吳敏菁翻攝）

寵物達人黃敬祥飼養的印度星龜，連續5年競走都拿第1。（吳敏菁翻攝 ）

34歲餐飲高手黃敬祥17年前開始養爬蟲類等寵物，伴他一路走來最元老的印度星龜也17歲了，寵愛的砂巨蜥養6年，長大到150公分，神奇的是，牠還會以尾巴為支點，站立起來，就像侏儒紀裡的恐龍，一副睥睨群倫的樣子，教路人拜倒，照片流傳還結交全球各地同好。

黃敬祥多才多藝，是成功的饅頭師傅，拓店生意興隆，敏感的他還熱愛各式各樣生物，家裡不允養帶毛的哺乳類，高中到水族館，被烏龜電到，開始愛心大投入，更發揮深入研究的精神，帶給爬蟲家族健康食宿環境，專精的程度，同好還封他是「烏龜帝國最高統領」，他則謙稱是中部兩棲爬蟲交流會低調的管理員。

黃敬祥神奇的照料下，叫小麥的印度星龜，參加全國爬蟲類聚會的陸龜競走，從2007年到2011年在眾龜雲集下，連續5年都拿下冠軍，「又都是你家的小麥跑第一！太神了」，後來心疼小麥年紀大不再出賽，印度星龜在台灣很少壽命超過15年，小麥健康地活到17年，吸引來自全世界陸龜愛好者網路交流、取經。

黃敬祥也很愛叫扭扭的砂巨蜥，假日還常帶牠到公園曬太陽、散步，扭扭還有項特異功能，以尾巴為支點，身體一挺就站立了起來，「哇！恐龍」一再吸引了注目的眼光。

黃敬祥養了一窩爬蟲類，付出愛心，也搭起人際關係，精采絕倫照片和影片，點閱爆紅，結交來自西班牙、泰國等各地的朋友；牠愛小麥平靜眼神，帶來療愈效果；也愛扭扭的慧黠，最難忘是帶砂巨蜥一起洗澡，刷牠背，卻不小心弄痛了牠，腳盤被狠咬，霎時血流如注，縫了6針，儘管被咬數不清了，黃敬祥還是反省，養寵物就要知性情，還在學習中。

(中時 )