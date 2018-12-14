影》差點樂極生悲！喬丹怒敲黃蜂球員腦袋

黃蜂老闆喬丹這次真的動怒了。(美聯社)

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中時電子報

身為黃蜂老闆的喬丹，這下子真的生氣了！黃蜂13日雖靠蘭姆最後0.3秒絕殺跳投，驚險以108比107氣走活塞，卻因黃蜂球員太早衝入場內慶祝，遭裁判吹1次技術犯規，也送活塞1次罰球機會，讓喬丹氣到猛拍兩次蒙克腦袋。

也難怪喬丹動怒，因為當時蘭姆投進絕殺兩分球，裁判都還沒回看影片確定這球算不算，包含蒙克、畢約伯等黃蜂球員竟然衝進場內瘋狂慶祝，裁判也果決吹出技術犯規，蘭姆說：「我還以為裁判會吹3次技術犯規、3次罰球之類的。」

從影片中清楚看出，喬丹滿臉怒容看到蒙克走過來，就直接朝他腦袋拍了下去，蒙克連忙跟他解釋，可是喬丹似乎不太買單，繼續朝他後腦拍了第2下，只是眼見比賽大局底定，喬丹最後也展現燦爛笑容，無奈接受蒙克的無厘頭演出。

因為隨後裁判只吹1次技術犯規，讓活塞後衛蓋洛威罰進1分，所幸時間僅剩0.3秒，活塞的最後1波攻勢，就在巴坦順利抄截布雷克葛瑞芬的傳球當中結束，黃蜂拿下3連勝，目前14勝13敗戰績，也超越活塞成為東區第6。

(中時電子報)

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