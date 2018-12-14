對學妹灌酒又性侵 渣男害懷孕竟稱...

示意圖（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

一名２５歲的林姓男子日前邀高中學妹參與同事聚會，卻狂灌酒學妹致昏迷，再趁送學妹返回租屋處，趁機性侵學妹得逞。學妹原本擔心家人知悉沒有報警，後來學妹發現懷孕，找醫院墮胎時才通報警方，新北地院今(13日)依強制性交罪判4年6月徒刑。

據《聯合新聞網》報導，去年６月林男邀請高中學妹參與同事聚會，學妹因晚上已與女同學相約去，認為有男性陪同應會比較安全，遂答應林的邀約，並約林聚會後再一起

去夜店。

未料被害人出席林的同事聚會後，卻遭林的同事不停灌酒，想先行離開還被林留住，直至凌晨被害人醉倒，林便送她回家，並趁被害人上床休息時，不顧對方反抗拒絕，強制性侵得逞。

與被害人相約去夜店的女同學後聯絡不上被害人，轉向對方室友求助，室友返回住宿後發覺被害人房門深鎖，驚覺有異便不停拍門呼叫，被害人勉強起身開門後衝到廁所嘔吐後，向室友控訴遭到林性侵。

室友氣憤叫林出房面對並揚言要報警，林才被迫現身，但面對質問卻不停逃避回答，隨後更找藉口溜走，而被害人則因擔心家人獲悉後會擔心，請室友不要報警。不料事後被害人月經遲遲沒來，就醫才發覺懷孕，醫師診斷受害人可能是因遭林性侵所致，見其情緒不穩且受創甚鉅，遂堅決要求被害人墮胎並替她報警。

偵訊時，林坦承當天與被害人有發生性關係，但強調是對方主動求歡，法官則認為被害人對性侵過程證述一致，且雙方認識多年，無誣陷動機，又被害人得知懷孕後並未告知林，反而直接決定墮胎，可見被害人起初並未同意發生關係。

法官表示，林為逞私慾仗體格優勢強制性交，導致學妹懷孕又墮胎，造成對方身心受創，且犯後更假稱是對方主動求歡才發生性行為，依強制性交罪判他４年６月徒刑。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)

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