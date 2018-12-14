天冷狂進補薑母鴨肚子痛？醫師教你4招放心吃

2018年12月14日 00:02 中時電子報 林郁庭

天氣漸涼，吃薑母鴨、麻油雞、羊肉爐補補身體更是一定要的，但是這樣一路吃下來，反而可能吃出問題，或是加重了很多人的健康問題，胃腸科醫師張振榕提醒，這三類人秋冬進補都應該要特別小心，容易腹脹、有脂肪肝症狀、有膽結石的人，秋冬進補都應該要特別小心。他也提供4要點，教大家選對肉菜料醬聰明進補不傷身。

三類人進補要小心，胃腸肝膽不健康容易吃出問題

像薑母鴨、麻油雞、羊肉爐這些常見的進補美食，三天兩頭大量食用可能引發健康問題，尤其平時容易腹脹、消化不良、腹瀉的朋友，可能已經罹患胃炎、胃食道逆流、消化性潰瘍、腸躁症等病症；中廣型肥胖的朋友，可能已經出現了脂肪肝症狀；如果是常常在飯後感到右上腹不適的人，則可能患有膽結石；這三類人秋冬進補都應該要特別小心。

辛香料、米酒刺激腸胃黏膜，加重火燒心、腸躁症

進補美食香氣四溢，吃兩口就從體內暖到外，這裡面經常是添加了能溫熱身體的薑、米酒等成分，對於一般人來說或許還好，但是已經罹患慢性胃炎、胃食道逆流、消化性潰瘍的人就要特別注意，因為香辛料及米酒都容易刺激腸胃表面的黏膜造成損傷，可能會讓慢性胃炎變得更嚴重，胃食道逆流（火燒心）症狀更加惡化，或是讓消化性潰瘍疼痛加劇。吃得太多、太脹，再加上口味太刺激，都可能引發腹痛、脹氣或腹瀉等症狀。

過量蛋白質、油脂，當心肝昏迷、膽絞痛、胰臟炎

秋冬進補應該著重在應應景、暖暖身，而不是一下子攝取過量的蛋白質及油脂，以肝硬化患者為例，代謝蛋白質是肝臟的工作之一，代謝過程中產生的有毒物質在正常人體內可以正常代謝，但是肝硬化會使肝臟代謝蛋白質的機能下降，如果這時還吃很多薑母鴨、羊肉爐等補品，沒有控制肉類的攝取量，短時間內攝取過量蛋白質，使得肝臟無法負荷過剩的蛋白質代謝產物，這些有毒物質就會堆積在體內、循環全身，嚴重時可能造成肝昏迷。

一次吃掉一整鍋也會吃進不少油脂，可能讓脂肪肝患者的膽固醇上升，出現脂肪肝惡化甚至是肝臟發炎的現象；或是刺激膽結石患者的膽囊收縮、膽結石掉出，當膽結石卡在膽囊開口就造成膽囊炎、卡在膽管開口就造成膽管炎、卡在胰臟的胰管開口就造成胰臟炎，會有腹部絞痛的症狀。

掌握秋冬進補4要點，選對肉菜料醬聰明進補不傷身

雖然是順應季節進補，我們一樣要融入健康飲食的概念。我在這裡提醒大家4個要點，只要從進補不可或缺的肉類、蔬菜、配料、醬料著手，就可以聰明進補不傷身！

1.挑肉類：去皮、改吃瘦肉

吃薑母鴨、麻油雞、羊肉爐的時候，去除雞鴨肉的皮，不要選擇帶皮羊肉，就可以降低油脂的攝取量，或是改吃肉比較瘦的部位；此外肉類適量就好，份量不要過多。

2.挑蔬菜：多吃十字花科蔬菜、菇類

進補或吃鍋時，比起肉類，更要多吃各種蔬菜，我個人偏好十字花科蔬菜，例如花椰菜、高麗菜、大白菜等都有抗氧化效果，對肝臟有好處；也可以多吃富含膳食纖維和配醣體的菇類。

3.挑配料：避免炸物、加工餃類

進補吃鍋也少不了花樣百出的配料，豆腐、豆皮都可以吃，但是油炸過的豆皮盡量不要吃，也要避免燕餃、魚餃、蛋餃等加工餃類，餃類餡料多半是用高油脂混合部位比較不好的肉製造出來的，如果減少肉類之後加了很多餃類，照樣攝取了過多不必要的油脂與鹽分，如果可以不加這些餃類，就比較能避免吃到過多油和鹽。

4.挑沾醬：適量、改沾胡麻醬

很多人家中必備的沙茶醬，事實上含油量、含鈉量都不低，打開沙茶醬總是可以看到上面浮著厚厚一層油，建議應控制沾取醬料的量，盡量感受食材的原味，或是改沾少量胡麻醬也很好。

(中時電子報)