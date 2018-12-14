農村生態系過度開發 淺山工作坊：造成物種失衡

屏東林管處和屏科大森林系合作，邀請產官學界各領域專家辦理「淺山生態保育工作坊」。（潘建志翻攝）

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屏東林管處和屏科大森林系合作，邀請產官學界各領域專家辦理「淺山生態保育工作坊」。（潘建志翻攝）

屏東林管處推動高屏地區國土生態保育綠色網絡計畫，和屏科大森林系合作，邀請產官學界各領域專家辦理「淺山生態保育工作坊」，探討淺山森林、溪流、農村、溼地等生態系，及特殊地景與環境等5大主題，專家均認為，農村生態系為高屏地區生態藍圖中最應優先關注。

屏科大森林系副教授陳建璋提到，多樣性生態綠地系統是維繫國土保育的重要環節，尤其更應關注在農村生態系過度開發，與生態物種失衡問題。希望透過這次共同討論，研擬出更精確且更有效的措施，讓綠網生命力更加茁壯。

工作坊將農村生態系議題歸納為「農業生產問題」、「人與動物衝突問題」、「教育及勞力問題」、「農村環境破壞問題」4大類，認為問題並非僅侷限於單一物種，必須關注整個棲地。

尤其在殺草劑、農藥等有毒物質濫用，間接或直接影響棲地破壞或喪失，進而造成頂級掠食者，例如黑鳶等生物二次毒殺、蜜蜂與農地生物消失、加劇人與野生動物衝突等，都是造成失衡重要影響因子。

冠昇生態公司執行長魏浚紘指出，應關注高生物多樣性、保育類動物棲地或有生態敏感物種等區域，這些環境若遭破壞、開發、汙染對生態會帶來較大衝擊，不僅有物種喪失棲息地，更可能造成食物鏈改變。

專家因此建議透過限制農藥濫用，以友善方式解決人獸衝突，建設前先做好環境評估，盡可能以生物防治代替傳統農藥及除草劑施行，將著力於自然友善綠地的方式，均可作為改善農村生態系的保育行動策略。

(中時 )

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