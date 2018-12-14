墾丁龍磐草原迎曙光 南島舞集表演一起來

屏東縣政府與屏東縣觀光協會、屏東縣恆春半島觀光產業聯盟、屏東縣民宿協會合作，將於2019年元旦凌晨5點30分起，邀請南島舞集等表演團體於龍磐第一停車場表演，與民眾一起迎接曙光。（屏東縣觀光協會提供）

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屏東縣政府與屏東縣觀光協會、屏東縣恆春半島觀光產業聯盟、屏東縣民宿協會合作，將於2019年元旦凌晨5點30分起，邀請南島舞集等表演團體於龍磐第一停車場表演，與民眾一起迎接曙光。（屏東縣觀光協會提供）

堪稱國民年度大事的跨年迎曙光，已進入倒數計時，龍磐草原屆時可望再湧入破萬人潮，而屏縣府為此特與屏東縣觀光協會、屏東縣恆春半島觀光產業聯盟、屏東縣民宿協會合作，將於2019年元旦凌晨5點30分起，邀請南島舞集等表演團體於龍磐第一停車場表演，與民眾一起迎接曙光。

屏東縣觀光協會指出，墾丁龍磐草原可以一睹巴士海峽、太平洋與台灣海峽的壯麗汪洋，因此，迎接台灣第一道曙光時可以看到萬丈金光自海平面升起，3個海面碧波如鏡，不僅氣勢萬千、磅薄金光綻放，號稱環太平洋的第一道曙光，更象徵新的一年鴻圖大展，航向偉大的航道。

屏東縣觀光協會理事長郭子義說，每年一到跨年夜，龍磐草原必湧現破萬人潮迎曙光，而墾管處為避免人車潮堵塞交通，台26線鵝鑾鼻到滿州界碑段將從2019年元旦凌晨0點起，都會進行交通管制，但也會在鵝鑾鼻公園與滿州界碑等2處停車場設立免費接駁站，歡迎遊客多多使用。

恆春半島觀光產業聯盟理事長張福生則強調，今年與往年一樣設有臨時郵局，呼籲喜歡集郵的愛好者千萬別錯過，現場更有許多飯店與民宿的住宿卷供摸彩，讓大家博個好彩頭。

屏東民宿協會理事長林榮欽呼籲，恆春半島民宿業者熱情好客，建築與裝潢風格多元，精緻且有格調，歡迎民眾前來體驗，感受恆春半島的朝氣與陽光。

(中時 )

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