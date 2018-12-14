美戰略移轉對抗中俄 F-22猛禽再展霸業

美國戰略目標移轉至大國競爭，F-22生產線可能重啟。（圖／美國空軍）

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中時電子報
這就是美國何以不出口F-22戰機

美國F-22猛禽戰機從2005年服役以來，一直是世界上矚目的最強空優戰機，不過它出場時機不對，過高的造價更讓它生產不到200架後就停產，此後全球的目光轉向造價便宜得多的F-35，讓F-22像一位超強拳擊手卻未打過一場比賽就面臨下台的命運。不過，現在狀況突然改觀，隨著美國全球戰略目標與競爭對手的改變，F-22生產線可能再次復出。

據美國陸軍戰爭學院客座教授法利(Robert Farley)在《國家利益》撰文指出，前蘇聯在上世紀70年代趕上美國的F-15與F-16戰機技術，並開始追求更先進戰機計劃時，美國決定開展新一代的空中優勢平台研發。當時兩家公司的YF-22與YF-23原型機出線競爭，最後F-22獲勝，並於1997開始生產測試，2005年開始服役，立即成為美軍各項演習的主角。

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文章指出，F-22與很多先進系統一樣遇上諸如延遲進度與預算超支的問題，它還面對上世紀末科技產業最大且最快速的變化：資訊電子與網路革命，這種戰爭數位化改變，完全不是首架超音速隱形戰機所能面對的一般問題。

其次是美國戰略形勢更加複雜化。冷戰結束後減少對空優戰機的需求，預算接連被刪，F-22的訂單從750架一路下滑至183架。冷戰結束後因南斯拉夫解體而發生戰爭，美國發現就算沒有F-22戰機，也還能對絕大多數對手維持空中優勢，根本沒有哪個國家有能力挑戰美國的空中霸權。

接下來發生了911事件，美國的主要對手從高科技軍事強國變成拿著步槍與火箭炮的武裝份子，如果敵人連空軍都沒有，F-22高昂的造價就變得更沒有必要。而當造價便宜許多的F-35出現後，F-22生產線就停在187架(加8架試驗機)上。

文章說，美國宣佈停產F-22時擺明要等待F-35完成測試，雖然F-35被認為並非是像F-22那麼強的作戰平台，但它更便宜，而且是一種數位化原生型武器，它的傳感器結合網絡通信與模組化軟體建構，從設計之初就深植在F-35的基因裡。

而且美國空軍也還在繼續改進現有的機隊，波音公司對F-15的幾種改款仍能延續其功能，例如隱形版和導彈庫版。像以色列空軍雖然買了F-35，但仍在F-15數量上加碼一倍，這讓人不得不佩服以色列人的精明。同樣地，俄羅斯在考慮放棄蘇-57時，也投入巨資改善傳統作戰平台，尤其像蘇-27系列戰機。

文章提出，對猛禽戰機一個最棘手的問題可能是：如果沒有F-22，會不會是個重大遺憾？從它的重要性來說，答案是「不會」，至少到目前為止是如此。十幾年來F-22幾乎是全球公認的空中霸主，但卻未曾實質性地參與過任何軍事衝突。它像是個最好的拳擊手，但卻找不到人來對戰。

不過，現在情況可能要改變了，國際情勢變化多端，猛禽戰機的霸業似乎還未結束。隨著美國把注意力轉移到旗鼓相當的對手如中國與俄羅斯身上，愈來愈多人紛紛呼籲美軍重啟F-22生產線，F-22這位一代霸主總算有機會做出它應有的貢獻。

(中時電子報)

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文章來源：The Real F-22 Raptor Question No One Dares Ask

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