下雪了! 遠航桃園新潟航線冬季增班 直飛雪國賞雪趣

新潟彌彥神社。圖：遠航提供

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上越國際滑雪場。圖：遠航提供
GALA湯澤滑雪場。圖：遠航提供
苗場滑雪場。圖：遠航提供

遠東航空自2016年11月4日起首航桃園新潟航線(每週一/週五兩班)至今已滿兩週年，台灣旅客對白雪一直存有一份憧憬，因川端康成創作的《雪國》一書而聲名大噪的日本新潟縣，擁有豐富雪量與高山，孕育出許多各具特色的滑雪場，可說是冬季運動的樂園。遠航桃園新潟航線於2018年12月及2019年1月/3月三個月期間由原先一週兩班增加到一週四班，航班選擇更彈性，更便利。

日本新潟有不少滑雪場及溫泉外，當地的彌彥神社、佐渡盆舟、越光米、清酒等景點及物產都很受台灣旅客喜愛，一週四班行程安排更方便，2天1夜，3天2夜都可成行。此外由新潟往日本東北、關東、北陸等地區也很便利，對旅客而言也是一個日本深度之旅的新起點。

目前遠航官網推出桃園-新潟航線來回機票9,500元起的購票優惠(經濟艙/14天票期，不含稅)，團體行程4天3夜23,900元起(含稅價)，歡迎至遠航官網或至下列旅行社洽詢：名生旅行社02-2502-0388/山富旅遊449-3535(手機+02)/日紳旅行社02-2523-0566/世興旅行社02-2504-5111。

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