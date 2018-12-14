爆柯不小心接到小英電話 「蔡柯會」高嘉瑜吐3字

蔡英文總統（右）與台北市長柯文哲（左）13日在北門廣場與台北郵局進行「蔡柯會」，過程中，兩人眼神少有交集。（陳信翰攝）

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中時電子報

蔡英文總統與台北市長柯文哲13日在北門會面，民進黨台北市議員高嘉瑜坦言，所有人看了「蔡柯會」都覺得很尷尬，氣氛真的比天氣還冷，她看了忍不住吐出3個字「很虐心」。

高嘉瑜指出，柯蔡互動過程讓人覺得很難過，覺得小英總統做到這樣子，但顯然地柯P不買單，柯的臉書並沒對這場會面有任何直播，連提都不提；蔡卻在臉書直播，可見很重視會面的是蔡英文總統大於柯文哲市長。

高嘉瑜在政論節目《新聞面對面》爆料說，「蔡柯會」整個過程，據了解是蔡英文先找柯P，而且打了很多電話，好不容易，柯P不小心接到電話，小英就說什麼時候要見面，然後地點等都配合，最後選定北門。而這並不是小英的本意，小英的本意是，能和柯P會面談一下之後要如何，但顯然柯不是這樣想。

高嘉瑜直言，柯P現在對蔡總統和民進黨都沒有信任感，也就是說，妳要來談可以，我就全部攤在陽光下，大家來看看民進黨現在是什麼態度、什麼樣子來找我談，這種感覺非常明顯。柯對民進黨已讀不回，而民進黨對柯也同樣已讀不回。柯P透過老婆陳佩琪、透過身邊的人不斷拋出：選前民進黨是如何痛毆他，但選後卻叫他不要計較。針對這些問題，柯P已把他對民進黨的態度說得非常清楚，可是民進黨對這些問題有沒有回應呢？民進黨疑用跟柯的會面，當作白綠合的假象，上面說合，下面卻繼續罵，這不是柯想要的。她強調，民進黨要先把這些問題釐清，要有一個統一的態度或說法，柯綠才有可能更進一步。

(中時電子報)

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