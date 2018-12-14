高醫骨髓移植破500例 罹癌護理師重生

高醫進行骨髓移植破500例，協助血液腫瘤患者重生。（柯宗緯攝）

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罹癌退休護理師陳素珍（左）接受高醫治療進行骨髓移植，13日捐贈10萬回饋院方，由院長侯明鋒（右）代為收下。（柯宗緯攝）

「本來連遺囑都寫好了，感謝上蒼再給我希望！」48歲退休護理師陳素珍罹患高惡性淋巴癌，從照顧他人的白衣天使，轉換身分為被照顧者，她努力調適心情，接受高醫團隊治療，如今喜獲新生。13日高醫慶祝骨髓移植破500例，她現身分享心路歷程。

陳素珍原本在高醫血液腫瘤科服務，3年前退休後，本該過著安逸的下半場人生，未料從背部、頸部陸續發現3顆2公分大結痂，就醫確診為瀰漫性大B細胞癌，也是俗稱的淋巴癌第4期，歷經12次化療後又復發，今年8月接受自體周邊血液幹細胞移植。

她坦言，過程苦不堪言，越來越消瘦，做骨髓移植前連遺囑都寫好了，心情相當焦慮，所幸最後成功，現在健康狀況趨於穩定，但仍有手顫抖等後遺症得克服，目前定期回診追蹤，她感謝高醫用心治療，慷慨捐10萬給骨髓病友們。

另名棄嬰潘小妹5個月大時被診斷為骨質石化症，俗稱「大理石寶寶」。醫師邱世欣指出，女童基因缺陷，導致蝕骨細胞骨質再吸收功能不良，估計全球僅10萬至50萬分之1，後經過異體骨髓造血幹細胞移植治療順利，目前3歲骨髓及肝脾功能恢復，由美國牧師收養。

高醫血液腫瘤科主任蘇裕傑表示，目前移植方式有骨髓移植、周邊血液幹細胞移植及臍帶血幹細胞移植。最近10幾年來，以造血幹細胞捐贈為主，隨著少子化親屬間移植越來越難找到捐贈者，但可透過「半套」移植克服。

(中時 )

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