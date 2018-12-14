高市慈總建置「福氣冷藏庫」擴食物銀行能量

2018年12月14日 07:25 中時 柯宗緯

高雄市慈善團體聯合總會獲頂新和德文教基金會捐贈建置「頂新福氣冷藏庫」，13日啟動後可擴增食物銀行服務能量。（柯宗緯攝）

高雄市慈善團體聯合總會13日在頂新和德文教基金會捐贈下，啟用「頂新福氣冷藏庫」，擴充「阿福食物銀行」服務能量。另外，台灣食物銀行聯合會也媒合家樂福文教基金會、華南銀行助小農，捐贈250箱高麗菜，讓愛延續。

活動召集人、高市慈總副理事長江慶隆表示，台灣1天廚餘約6100噸，相當300輛卡車，搶救食物刻不容緩，慈總1年多前與家樂福合作成立「阿福食物銀行」，搶救68噸續食、照顧逾3萬弱勢朋友。

他提到，慈總曾有好幾次收取龐大數量、幾千斤的盛產蔬果、台灣鯛等，但苦無合適地點保存。為冷藏冷凍保鮮、不濫發及有效再分配食物，急迫需求大型冷藏冷凍設備，所幸獲得頂新和德文教基金會贊助設置，得以延續食物生命。

高慈總副首席顧問陳銘華將個人住宅免費提供做為冷藏庫場地，昨舉行啟用典禮，在此同時，台灣食物銀行聯合會媒合新和興企業捐助1000公斤冷凍食品、家樂福及華南銀行助小農捐贈逾5000公斤高麗菜，「福氣冷藏庫」將啟動食物救援，展現台灣人愛的力量。

頂新和德文教基金會理事長蘇金樹表示，透過愛串挹注更多照顧弱勢能量，誠摯希望更多農漁肉生產商及製造商或社區賣場、個人加入捐贈分享行列，高慈總將以阿福食物銀行續食平台再分配，讓弱勢民眾可以溫飽。

(中時 )