電車痴漢自強號遛鳥噴灑妙齡女 辯稱罹隱疾尿急會早洩

示意圖（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報
/綜合報導

一名電車痴漢搭乘台鐵列車南下，見旁邊妙齡女子在打瞌睡，竟趁人多擁擠時，退下褲子「打手槍」，還把體液噴在女子手上，該女驚醒怒罵變態男，他還辯稱說是「果汁」灑出來，後又稱自己「寡人有疾」容易閃尿早洩，但是這種說法不為接受，還是將他揪給警察處理。

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據檢警調查，這名痴漢男子是在宜蘭搭乘自強號往南部，他買的是站票，所以選擇了一處車門空間站立，當時正好有位女子，也靠牆席地而坐，趴在腳上小睡。於是渣男不時用腿部碰觸女方左手臂，發現該女還繼續睡覺，並沒有反應。

色膽包天的電車痴漢在列車通過板橋火車站後，見車廂內人潮擁擠，認為沒人注意，竟然脫下褲子露鳥把弄，最後噴出體液灑在女子左手臂與手提包上。據《蘋果》報導，妙齡女被突然傳來的溫熱感驚醒，赫見手臂上黏稠液體，並看見衣衫不整的男子神色慌張，她嚇得當眾高聲質問：「你也太誇張了！你在幹什麼？這是什麼東西！」

報導指出，痴漢男子連忙辯稱：「是果汁！是果汁滴在妳身上！」，但是被其他旅客吐槽後，他改稱說因為尿急，「被擠來擠去而流出來」，一名男學生聽了當場揶揄陳：「大家擠來擠去！你也不用脫褲子吧！」陳堅稱自己穿的內外褲都用鬆緊帶，因為太鬆而被人群擠落了。

女子忍著噁腥臭味，保存手臂上證物，請其他熱心乘客代為報案，讓鐵路警察用棉花棒完成蒐證，化驗確認是陳男的精液。但是該男在庭訊時，辯稱自己有「早洩」遺精症而就醫的診斷證明，企圖佐證當時因漏尿而滴精，不是故意磨蹭女方手臂而猥褻。

但是他的說詞被法官查證醫學報告後推翻，代表陳男辯詞不可信，且一再狡辯、毫無悔意，法官依乘機猥褻罪判刑7月；後來陳在二審時坦承「打手槍」，並當庭賠償10萬元現金，獲女方答應接受，高院酌減改判陳6月徒刑、得易科罰金18萬元，並緩刑3年，緩刑期間須接受保護管束，可上訴。

(中時電子報)

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